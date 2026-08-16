Tsygankov se niega a jugar con el Girona FC: ¿Salida a la vista en LaLiga?

Los descensos a Segunda División nunca son sencillos en materia de plantilla. A la evidente restricción por perder la categoría se une la necesidad de mantener un buen equipo para intentar regresar a la élite lo más rápido posible. El Girona FC es uno de los equipo que está lidiando con esta situación en este inicio de temporada y de cara al cierre del mercado.

El cuadro gironí tiene varios jugadores que centran el interés de clubes de superior categoría. Sin ir más lejos el Girona FC mantiene abierta una negociación con el Valencia CF por el fichaje de Arnau Martínez. Sin embargo el lateral derecho ha disputado como titular la primera jornada de LaLiga Hypermotion frente al CD Leganés.

Arnau Martínez celebra un gol con el Girona FC / EFE

El que no lo ha hecho es otro de los futbolistas que están marcados en rojo para abandonar la entidad catalana; Viktor Tsygankov. El ucraniano es una de las piezas más cotizadas dentro y fuera de LaLiga. El extremo es una buena opción de mercado para varios clubes y en los últimos días se ha relacionado con un posible interés del Real Club Celta de Vigo por ficharle.

Así pues, mientras se cierra una hipotética salida de Montilivi, Tsygankov estaba convocado contra el Leganés... pero no ha jugado. “Está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más”, ha desvelado su entrenador, Quique Álvarez después del primer partido de Liga.

Tsygankov es un jugador que incluso puede apuntalar plantillas tanto de Champions como de Europa League. El ucraniano es un jugador con calidad y números, tanto en goles como en asistencias. El atacante cuenta con más de cien partidos en LaLiga y otros cincuenta entre Champions y Europa League. El pasado curso en el Girona participó en 34 partidos con; siete goles y cinco asistencias.

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El ucraniano cuenta con un valor de traspaso de quince millones de euros aunque su contrato finaliza en 2027, pero su salario es prohibitivo para muchos clubes de LaLiga.