Alerta en el Athletic por el gesto de Laporte

Aymeric Laporte fue el mejor central del Mundial 2026. Formó una pareja colosal con Cubarsí, siendo pieza clave en la consecución de la segunda estrella. Hansi Flick quiere volver a ganar LaLiga, esta vez con José Mourinho como máximo rival, pero también dar un salto de cara a la Champions para evitar que el PSG vuelva a imponerse. Para ello, tiene claro que todavía le faltan algunas piezas.

Este lunes se ha confirmado la llegada de Cancelo como agente libre, regresando para reforzar los laterales. A su vez, Rodri se convertirá en el timón del equipo, como lo fue con España. Ahora bien, todavía queda trabajo en la secretaría técnica. Las salidas de Lewandowski y Ferran Torres han dejado huérfana la punta de ataque. Hace tiempo que quedó claro que Julián Álvarez era el favorito de Laporta, pero en estos momentos las posturas entre los clubes no están todo lo cercanas que les gustarían tanto a los culés como al propio ariete argentino, que tiene difícil reconquistar la confianza tanto de Simeone como de los aficionados en caso de quedarse en la capital.

Junto a la punta de ataque, los focos se centran en el centro de la zaga. Cubarsí es un fijo y le pueden acompañar piezas como Eric García o Gerard Martín, así como el renovado Christensen, del que no se espera gran cosa. Como mucho gozará de los minutos que tuvo Araújo el curso pasado. Con este panorama, está claro que falta un central y el primero de la lista es Aymeric Laporte. El central del Athletic tiene contrato en vigor hasta 2028 y su edad, 32 años, hace que la apuesta económica por él no pueda ser la que le gustaría al propio Laporta. El de Agen llegó al Athletic tras abonar hace un año los vascos una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Ahora, su salida sería por una cantidad muy superior.

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Lo que le gusta a Laporte...

En cualquier caso, Laporte no se esconde ni dentro ni fuera del campo. Cierto que no ha respondido de manera tajante al asunto, pero lo cierto es que este lunes dio 'Me Gusta' a una publicación de Instagram de Fabrizio Romano en la que aparece una imagen generada por IA de Cancelo y Rodri brindando en un avión y con la elástica del Barça tras ellos. El problema está en que el Athletic es conocido por bloquear, como norma general, las salidas de sus mejores jugadores. Dado sus pocas posibilidades de mercado, parece poco probable que acceda a su salida, sobre todo si Laporte no la fuerza públicamente.