El joven central francés por el que pelea el Deportivo de la Coruña: Nathan Zezé

El RC Deportivo de la Coruña regresa a LaLiga EA Sports varias temporadas después y por ello está preparando un proyecto solvente y que le permita mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Los coruñeses han hecho los deberes con celeridad y llegan al tramo final de la temporada, siendo uno de los animadores del mercado en LaLiga con permiso de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El equipo entrenado por Antonio Hidalgo vuelve a la Primera División con muchos jugadores interesantes como Yeremay, pero además con incorporaciones importantes. El Dépor ya ha cerrado las incorporaciones de hasta seis futbolistas y por todos ellos ha pagado traspaso. En esa cuota se encuentran; el veterano Pierre Emerick Aubameyang, el meta Leo Román, Jonathan Jensen, Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart. En total algo más de veinte millones en gasto de plantilla para un recién ascendido que tiene el proyecto muy claro.

Sin emabrgo parece que la dirección deportiva del Deportivo no para de estudiar opciones. Desde la entidad coruñesa tienen claro que ahora deben aumentar el nivel del carril central de la defensa. Por este motivo se han relacionado varios centrales con el conjunto de Riazor. En las últimas horas un nombre en concreto ha ganado mayor relevancia que otros.

Según la prensa gallega, en concreto, la Opinión de Coruña de Prensa Ibérica habla de Nathan Zézé. Este central, de 21 años, es el elegido por el Dépor para reforzar su zaga. El francés pertenece al Neom SC de la Liga Saudí después de un traspaso de 25 millones de euros desde el Nantes en 2025. Precisamente el conjunto galo, anterior equipo de Zézé, también persigue su contratación.

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Zézé, con contrato hasta 2030, es internacional por Francia con la Sub-21. Esta pasada temporada disputó 32 partidos con el Neom SC, anotando dos goles y dando una asistencia.