¿Qué pasa con el futuro de Dani Carvajal? El ex del Madrid sigue disponible en el mercado

El mercado de fichajes avanza imparable a su cierre con llegada del mes de septiembre. Muchos equipos ultimas sus plantillas con las últimas oportunidades que la ventana de traspasos estival saca con las prisas de otros para hacer hueco a nuevas incorporaciones. Una quincena muy ajetreada y donde, normalmente, se ven los movimientos más insólitos.

A estas alturas del verano también los futbolistas libres se convierten en una carta importante porque los clubes pueden firmarlos incluso más allá del límite de los traspasos, siempre y cuando hayan finalizado su vinculación antes del cierre.

¿Qué pasa con el futuro de Dani Carvajal?

Uno de los agentes libres más destacados del mercado que todavía están disponibles es Dani Carvajal. El seis veces campeón de la Champions League finalizó su larga etapa en el Real Madrid. A priori parecía que ofertas no le iban a faltar, sobre todo, de lugares exóticos como la liga Saudí o la MLS norteamericana. Sin embargo según explica el Diario AS, el lateral derecho ha preferido esperar para seguir valorando cualquier proyecto europeo que pueda llegar a su buzón.

Lo que sí se ha podido ver por sus redes sociales es que Carvajal ha seguido entrenando durante el verano en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto a su cuñado Joselu Mato.

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A priori la mayor duda que pueda haber con Carvajal es su estado físico, la última temporada en el Real Madrid fue un calvario para el internacional español. No obstante su experiencia (más de 500 partidos como profesional) y su contrastado nivel hacen del lateral derecho una incorporación de lujo casi para cualquier equipo en Europa y en LaLiga, por supuesto.