Quique Setién da el 'ok' a su nuevo equipo

A Quique Setién nunca le faltarán ofertas. Otra cosa es que le interesen o no. El veterano técnico cántabro llevaba sin equipo desde octubre de 2025, cuando rescindió con el BJ Guoan de China. No era su primera experiencia como preparador fuera de España, ya que al poco de arrancar en los banquillos ocupó el cargo de seleccionador de Guinea Ecuatorial por un partido (derrota por 3-0 frente a la Camerún de Kameni, Geremi, Webó y compañía). Ahora, todo apunta a que volverá a cambiar de continente para probar fortuna en México.

El Racing de Santander del que fue leyenda, Poli Ejido, Logroñés, CD Lugo, UD Las Palmas, Real Betis, FC Barcelona y Villarreal son los clubes españoles a los que ha entrenado hasta la fecha a sus 67 años. Ahora, bien lejos de casa de nuevo, ha dado el 'ok' a la oferta del Tigres. El cuadro mexicano se ha despedido de Guido Pizarro y entre los nombres de la lista de candidatos fue ganando posiciones el español hasta el punto de ser el favorito.

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Lainez, durante un partido con el Betis / SD

Reencuentro con Diego Laínez

En la plantilla de Tigres destaca Diego Laínez, extremo con pasado en el Real Betis y que llegó al Benito Villamarín cuando Setién ocupaba el banquillo. Lo hizo en el mercado invernal y siendo una joven promesa gozó de algunos minutos en los 16 encuentros disputados entre Liga, copa y Europa League, donde precisamente marcó su primer tanto frente al Stade Rennes.