Estos son los mejores extremos libres del mercado de fichajes

Todavía quedan casi dos semanas de mercado de fichajes, pero son muchos los equipos que rastrean el mercado en busca de piezas con las que mejorar sus plantillas. Resta mucho por hacer en los despachos para contentar a presidentes, entrenadores, jugadores y aficionados. Sea el equipo que sea, siempre se quiere más y lo ilusionante o no de un proyecto suele ir ligado a los nombres que suenan. Por lo menos a priori.

Son muchos los jugadores que no tienen prisa por encontrar destino o bien no les llegan ofertas interesantes para desesperación de sus representantes. Esto ocurre tanto a futbolistas con contrato en vigor y descontento por su parte o la del equipo o bien a quienes se encuentran sin equipo. De esto, hay una larguísima lista de opciones más que interesantes, claro que si un jugador se encuentra sin equipo a estas alturas, por algo será.

Jadon Sancho en el Manchester United / EFE

Jadon Sancho o Adama Traoré, disponibles como agentes libres

Entre los más destacados no puede dejar de aparecer Jadon Sancho, hasta hace poco una de las esperanzas inglesas para liderar a la selección. Con sólo 26 años su valor de mercado ha ido cayendo en picado a la misma velocidad que su rendimiento. Salido de la cantera del Manchester City, el Borussia abonó casi 21 millones por él y unos años más tarde fue el Manchester United quien lo reclutó previo pago de 85 kilos. Su valor de mercado alcanzó los 130 millones en 2020 con sólo 19 años, pero ahora con 26 se encuentra en los 18 tras cesiones sin mucho éxito en Borussia, Chelsea y Aston Villa. Sonó para el Atlético de Madrid, así como a otros equipos de ligas menores como la turca o catarí. Su alta ficha, un impedimento para muchos clubes.

Adama Traoré con el West Ham / SD

Otro de los nombres más reconocidos de la lista es el del español Adama Traoré, quien a sus 30 años espera recibir ofertas y tras desvincularse del West Ham, el internacional ya ha sido relacionado con algunos clubes españoles y portugueses. Tiene mercado.

Veteranos como Riyad Mahrez (35), Wilfried Zaha (33), Raheem Sterling (31) o Stepahn El Shaarawy (33) son muy reconocidos internacionalmente al haber tenido un punto muy alto de rendimiento en la última década. Veremos en qué equipo se ganan un último contrato. Otras opciones algo más rentables en lo que a edad se refiere son Bertrand Traoré (30), Gutsulyak (28), Olayinka (30) o Mohebi (27).

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