El Sevilla FC ficha a un extremo internacional con Ghana

El joven jugador de 18 años Emmanuel Abrokwa ha hecho historia en su país tras convertirse en el primer jugador ghanés del Sevilla FC en toda su historia. El jugador llega directamente desde su país de origen, donde jugaba en el Adabraka Elders, y ya ha firmado un contrato con el club hispalense hasta junio de 2029. Abrokwa ya ha pasado el reconocimiento médico y se unirá a los entrenamientos próximamente.

Ficha juvenil con opciones de primer equipo

Por el momento, el futbolista jugará en el juvenil, pero con opción de subir al primer equipo en función de su nivel. No sería una sorpresa, puesto que es una práctica habitual en el Sevilla FC durante los últimos años. Recientemente, destacan los casos de Idumbo, que se marchó al Monaco por 10 millones tras subir del Sevilla Atlético al primer equipo, y Castrín, que va a entrar en su tercera temporada reforzando al Sevilla FC desde el filial si no abandona el club este verano.

De los extremos más prometedores de su continente

Abrokwa es uno de los extremos más prometedores de su generación en el continente africano y principalmente destaca por su capacidad para generar peligro en ambas bandas. Además, es un futbolista muy rápido y con mucho desborde.

El futbolista ha jugado en la categoría sub-19 de la selección ghanesa y se espera que pronto pueda debutar en la absoluta. El jugador había llamado la atención de varios ojeadores de equipos europeos y el Sevilla le invitó el pasado marzo a un periodo de prueba con el club. Abrokwa también participó en unas sesiones de captación del Huesca durante el año pasado, pero el club hispalense ya tenía su fichaje encarrilado desde hace tiempo.

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Emmanuel Abrokwa con la selección de Ghana / @eabrokwa10

Todo cerrado desde hace tiempo

De hecho, hace ya más de un mes que estaba todo cerrado y así lo habían confirmado periodistas especializados en fichajes como Fabrizio Romano. Sin embargo, Abrokwa tenía que esperar a que se le concediera el visado para viajar a España y firmar el contrato con el Sevilla FC.