El Como de Fábregas se entromete en las negociaciones entre el Villarreal CF y CA Osasuna

Willy Kambwala estaba preparado para marcharse a Osasuna, sin embargo, su futuro podría cambiar en las próximas horas. Aunque no tendrá que deshacer las maletas, porque su salida es prácticamente un hecho, sí que parece que su destino puede variar. Según Matteo Moretto, el Como se ha entrometido en las negociaciones que habían mantenido el Villarreal y Osasuna durante los últimos días.

El futbolista tenía un acuerdo verbal con Osasuna

Los rojillos tenían un acuerdo verbal con el futbolista, pero el equipo italiano ha entrado fuerte a la puja y les podría arrebatar el fichaje. El jugador iba a jugar cedido en Pamplona durante la próxima campaña y Osasuna iba a disponer de una opción de compra. Según el propio club, la llegada del futbolista africano iba a suponer la salida de Boyomo, que por el momento podría haber quedado paralizada.

Willy Kambwala / EFE

Una lesión le sacó del once

Kambwala llegó al Villarreal hace 2 temporadas desde el Manchester United y el Villarreal pagó 10 millones por él. Es un futbolista muy físico y al que le gusta arriesgar con el balón en los pies. Eso le convierte en una gran opción para los equipos a los que les gusta salir jugando desde atrás, aunque también debe mejorar su toma de decisiones para evitar riesgos innecesarios. Durante la segunda vuelta de su primera temporada en el Villarreal cogió bastante protagonismo en el once y parecía que se iba a asentar como uno de los centrales titulares.

Willy Kambwala en el Manchester United / EFE

Sin embargo, la pasada campaña sufrió una lesión en el muslo que le mantuvo alejado del césped durante muchos meses. Solamente jugó 2 partidos al final de la temporada y el defensa se había quedado como quinto central en la plantilla del equipo ‘groguet’ para esta campaña. Esta situación ha llevado a que el futbolista busque un nuevo destino donde poder sumar minutos. Sin embargo, el Villarreal todavía confía en su potencial y no quiere querer el control total de los derechos del jugador.

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Una oferta atractiva para el club y el futbolista

La oferta del Como 1907 podría ser más satisfactoria, tanto para el Villarreal, como para Kambwala. El club italiano es bastante poderoso económicamente, ya lo ha demostrado este verano haciendo fichajes de hasta 66 millones de euros, y además esta temporada disputará la Champions League por primera vez en su historia.