El FC Barcelona ya ha decidido quien será el sustituto Szczesny

El FC Barcelona está trabajando en el futuro de su portería y Dominik Livakovic es una de sus principales opciones. El guardameta croata, que actualmente juega en el Fenerbahce, gusta mucho al Barça y, según Sport, el club azulgrana ha enviado una oferta formal por el futbolista. Además, a Livakovic le gustaría vestir la camiseta del Barça y eso podría facilitar la operación.

El sustituto de Szczesny

El Barcelona quiere al croata como el sustituto de Wojciech Szczesny, que esta temporada entra en su último año de contrato y ya tiene 36 años. Sin embargo, el fichaje del portero no es una prioridad para el club blaugrana y Deco trabaja en otros asuntos dentro de la plantilla. El Barça no quiere realizar una operación que ponga en riesgo su margen salarial, por lo que la situación económica del club será la que determine si el futbolista llega o no.

Livakovic no llega al tiro parabólico de Zaccagni que supuso el 1-1. / Robert Ghement / Efe

De Livakovic, principalmente se recuerda su gran actuación durante el Mundial de Qatar de 2022. Fue uno de los futbolistas más destacados de aquella selección croata que quedó subcampeona del mundo y sus grandes actuaciones en las tandas de penaltis prácticamente le convirtieron en un héroe nacional. Sin embargo, aquel torneo no sirvió para que su carrera despegara de la manera que todo el mundo esperaba.

Una mala experiencia en el Girona

Durante la primera vuelta de la temporada pasada, Livakovic estuvo cedido en el Girona. Su mala relación con Michel, que confesó en varias ocasiones que no contaba con él por decisión técnica, hizo que nunca llegara a debutar con el equipo catalán. En enero regresó a su club de origen, el Fenerbahce, e inmediatamente se marchó cedido al Dinamo de Zagreb para disputar la segunda mitad de la temporada.

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Livakovic detiene el primer penalti a Rodrygo contra Brasil. / JUANJO MARTIN/EFE

Conexión Barça-Bara

El Barcelona también estudia la opción de cederlo nada más llegue al club para que siga sumando minutos y Szczesny pueda disfrutar de su última temporada como blaugrana. El agente del futbolista croata, Andy Bara, es el mismo que el de jugadores como Dani Olmo y Joan Garcia. Bara mantiene una buena relación con Laporta y desde el club valoran las facilidades que ha puesto siempre para que las negociaciones salgan adelante. La sintonía que existe entre el Barça y el agente podría ser clave para facilitar una operación en la que se ha estado trabajando durante varias semanas de manera discreta.