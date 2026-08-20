El Hull City planea ofrecer una millonada por la estrella del RC Deportivo

Durante los últimos veranos, la incertidumbre con el futuro de Yeremay suele ser un tema habitual en los mercados del RC Deportivo de A Coruña. Aunque este mercado estaba siendo mucho más tranquilo de lo normal para el futbolista español, los últimos días de mercado llegan con muchas curvas. Acun Ilicali, propietario del Hull City, ha asegurado que Yeremay quiere ir al equipo inglés y se marca entre 3 y 4 días para llegar a una solución.

Yeremay viajó a Hull hace unos días

Según Acun Ilicai, el futbolista ha viajado a Hull para conocer el que podría ser su nuevo destino. “Fue una visita rápida. Estamos hablando de un chico joven que cambiaría su vida por completo y quería ver cuál sería su destino”, ha confesado el dueño del club inglés. Para preparar su vuelta a la Premier League, el Hull City ya se ha gastado 90 millones este verano y prepara una gran oferta por el futbolista gallego. Aunque Ilicai no ha querido dar cifras, sí que ha asegurado que va a ser “histórica”.

Yeremay sonrie tras una acción con el Deportivo / EFE

En caso de que el futbolista se quiera marchar del club, Fernando Soriano asegura que deberá manifestar sus intenciones de manera pública. “Si el jugador no da el paso adelante con una propuesta suya de ‘quiero salir’, nosotros no lo vamos a dar. Estamos preparados por si llega ese momento. Pero el paso no lo ha dado”, asegura el director deportivo del conjunto gallego.

Yeremay ha rechazado muchas ofertas por amor al depor

Yeremay lleva toda la vida en el RC Deportivo y se ha convertido en uno de los estandartes del club. El futbolista es muy querido por la afición, tanto por su nivel sobre el campo, como por su fidelidad al Depor. Yeremay rechazó ofertas de grandes clubes europeos y se quedó en el club para jugar en 1a RFEF y en Segunda División. De hecho, pese al interés de equipos como Chelsea y el Como, el verano pasado Yeremay renovó con el Deportivo de A Coruña hasta 2030 y con opción de ampliar el contrato 3 temporadas más.

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Yeremay, con la camiseta del Deportivo / SD

Sin embargo, después de vivir 2 ascensos con el club de su vida, ahora podría abandonar A Coruña sin disputar ni un minuto en primera. Yeremay no jugó el fin de semana pasado en el debut del RC Deportivo en su vuelta a LaLiga 8 años después por problemas físicos. El futbolista arrastra una pubalgia que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la pretemporada. Ahora ha vuelto a entrenar con el grupo, aunque su regreso no tiene una fecha cerrada e incluso podría salir del club antes de debutar en Primera División.