La oferta que sí aceptará el Girona... y el clausulazo que se viene

El Girona no ha empezado nada bien LaLiga Hypermotion. Un empate y una derrota son un mal asunto para un equipo que tiene como objetivo el ascenso inmediato de categoría. Con medio equipo queriendo irse, los jugadores van desfilando poco a poco. El cuadro catalán no pretende retener a nadie, pero tampoco regalar a sus mejores hombres.

Hasta la fecha son 14 los jugadores del Girona que han abandonado la plantilla, estando cinco de ellos estaban en calidad de cedido. Con 23 millones en ingresos y poco más de dos abonados para incorporar algunos jugadores de futuro.

Los de Montilivi mantienen varios frentes abiertos en su dirección deportiva. Arnau Martínez es uno de ellos, exprimiendo al Valencia CF en unas negociaciones que todavía no se sabe si llegará a buen puerto a pesar de que el jugador ya dio el 'ok' a los de Mestalla. Otras dos operaciones que podrían cerrarse más pronto que tarde son las salidas de dos de sus extremos: Tsygankov y Minsu.

El internacional ucraniano está forzando su salida al máximo y la disciplina catalana ya le llamó al orden mediante un anuncio público de sanción por falta de disciplina. A su rescate ha llegado Míchel, quien fuera su gran valedor en el Girona y actualmente dirige al Ajax de Ámsterdam. La operación, según Nil Sola, rondaría los 5 millones de euros entre fijos y variables. Un problema menos para el club.

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El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez disputa un balón con el delantero del Girona Viktor Tsygankov / EFE

Clausulazo

Otro asunto es el del joven coreano Minsu, que la temporada pasada estuvo cedido al Andorra y ahora ha vuelto como pieza clave del equipo. Según Mundo Deportivo, el atacante está a punto de marcharse a Escocia para firmar por unos Rangers que están dispuestos a pagar los 10 millones de euros de su cláusula.