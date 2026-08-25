El Real Madrid ficha por sorpresa al defensa Oscar Naasei

El mercado del Real Madrid siempre trae sorpresas. Con la primera plantilla prácticamente cerrada a falta de un posible bombazo para deleitar a Mourinho, el filial siempre puede dar un juego extra en un momento dado. No olvidemos que hubo grandes jugadores a los que se le hicieron ficha del Castilla incluso sin tener idea alguna de que jugaran para ellos. Mastantuono fue uno de ellos.

El caso de Oscar Naasei no tiene pinta de seguir el mismo camino que el argentino a corto plazo, pero todo puede ser. En un primer momento el jugador, siempre según AS, será traspasado del Granada al Real Madrid para enrolarse en el cuadro de Julián López de Lerma.

Oscar Naasei Oppong tiene 21 años y es originario de Ghana y llevaba tiempo seguido por la secretaría técnica blanca hasta el punto de haber estado cerca de ficharlo hace un año. Pero llegará ahora, adelantándose a un Rayo Vallecano que lo quería incorporar para su primer equipo. El jugador ha preferido el Castilla que la opción de jugar en Europa con los de Beñat San José, que han perdido a Mumim por finalización de contrato y podrían quedarse sin Pathe Ciss, declarado en rebeldía para exigir su salida.

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Titular con Pacheta

Para Pacheta se trata de un jugador importante y por ello ha participado en los dos primeros partidos ligueros ante Oviedo y Mallorca, pero el mercado manda y el defensa de 185 centímetos hará las maletas para irse a la capital tres años después de llegar a Granada. Puede jugar tanto de central como de lateral y se espera mucho de él.