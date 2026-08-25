El Olympiacos llega a un acuerdo con una de las estrellas del Sevilla FC
El conjunto griego se lanza a por Rubén Vargas y ya han alcanzado un acuerdo con el futbolista
En la previa del partido ante el Athletic Club de Bilbao, Luís García Plaza confirmó que Rubén Vargas estaba “muy cerca” de salir. Pocos días después, el futbolista ya está camino de Grecia. Hoy Vargas no ha entrenado con sus compañeros y, según el ABC de Sevilla, ya ha alcanzado un acuerdo con el Olympiacos. Ahora falta que ambos clubes consensúen la cifra de venta, que debería acercarse a los 15 millones de euros.
Una venta necesaria para desatascar el mercado
La venta de Rubén Vargas es fundamental porque le permitiría a José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, desbloquear varias incorporaciones para cerrar la plantilla. Además de la salida del jugador suizo, el Sevilla también está cerca de vender a Pedrosa al Rayo Vallecano y a Marcao. De esta forma, el club hispalense busca generar espacio salarial para firmar a un delantero, a un mediocentro y a un extremo antes del cierre del mercado.
Antecedentes negativos con Marinakis
Sin embargo, los antecedentes del Sevilla negociando con Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos y del Nottingham Forest, no son del todo positivos. Durante este mismo verano, el club andaluz estuvo negociando con el equipo inglés la venta de Oso. Tras varias semanas manteniendo conversaciones por el futbolista, finalmente no llegaron a un acuerdo por una diferencia económica muy pequeña.
Precisamente eso es lo que está ocurriendo en esta ocasión. De primeras, el club griego ofreció 12 millones de euros, mientras que el Sevilla contestó que no iba a aceptar una cantidad menor a 15 millones. Sin embargo, aunque existen diferencias, parece que esta vez sí que se llevará a cabo la operación.
Muy castigado por las lesiones
Vargas llegó al Sevilla hace 2 temporadas desde el Augsburgo por 2,5 millones de euros. Fue uno de los fichajes más ilusionantes de aquel mercado y durante su estancia en el club ha dejado detalles de su calidad, pero las lesiones no le han permitido mostrar todo su potencial. De hecho, desde que llegó al club ha jugado 37 partidos y ha sido baja en 22.
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