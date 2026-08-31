El extremo portugués que está en el radar del Sevilla FC en este mercado de fichajes

El mercado de fichajes de verano 2026 está a 24 horas de bajar la persiana. Los equipos de LaLiga EA Sports se afanan en cerrar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas después de analizar las tres primeras jornadas de la temporada. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso.

El Sevilla FC es uno de los equipos de Primera División que está más pendiente del cierre del mercado. El equipo que dirige Luis García Plaza ha sido uno de los más activos tanto en entradas como en salidas. Precisamente estas últimas, por las que han ingresado una buena cantidad de dinero con el que paliar los problemas financieros, obligan al club de Nervión a mover ficha.

Este verano han abandonado el Sánchez Pizjuán; Akor Adams, Juanlu Sánchez, Oso, Sow, Gudelj, Nianzou, Alexis, Jordán, Nyland... entre otros. Una larga lista que muestra los huecos que tiene aún el Sevilla en la plantilla.

En las últimas horas en Francia han desvelado un nuevo nombre para el ataque sevillista. Según informa el prestigioso L'Èquipe el Sevilla ha peguntado por Félix Correia. Este extremo portugués del LOSC Lille aterrizaría en Nervión para reforzar las bandas en ataque en una operación que se cerraría en forma de cesión.

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Félix Correia, de 25 años, firmó por el Lille desde el Gil Vicente previo pago de siete millones de euros en el verano de 2025. La pasada temporada solo participó en dos partidos con el conjunto de la Ligue 1. Correia, internacional por Portugal en las categorías inferiores, tiene un valor de mercado de diez millones de euros según Transfermarkt.