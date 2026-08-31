El joven del Manchester City que puede fichar por el Real Betis
El conjunto verdiblanco está pendiente de los últimos movimientos en el mercado que pueden deparar en una salida en las bandas que le obligaría a mover ficha sobre la bocina
El mercado de fichajes de verano 2026 está a 24 horas de bajar la persiana. Los equipos de LaLiga EA Sports se apresuran en concretar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas después de analizar las tres primeras jornadas de la temporada. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso, sobre todo, si se trata por una posible salida en el equipo.
El Real Betis está pendiente todavía de los últimos coletazos de esta ventana de traspasos que cierra este miércoles a medianoche. El equipo de Manuel Pellegrini afronta una temporada ilusionante con el regreso a la Champions League dos décadas después. El conjunto bético parece que estábien pertrachado en todas las demarcaciones, pero cualquier cosa puede pasar.
En ese sentido las últimas horas del mercado de fichajes en el Betis pasa por varios nombres. El eterno regreso de Dani Ceballos, que no se ha concretado, pero que ha cogido fuerza cara al límite de los traspasos. Respecto a las salidas, la figura de Pablo García es la gran incógnita en la plantilla verdiblanca.
Por este motivo el Betis maneja alternativas para reforzar la banda ofensiva en caso de que el canterano abandone la entidad. Según ha informado el reputado periodista, César Luis Merlos, los béticos han preguntado al Manchester City por una de sus jóvenes promesas.
El jugador en cuestión es Claudio Echeverri. El argentino cuenta con varios pretendientes además del Betis entre los que se encuentran el Benfica y River Plate. Echeverri la pasada temporada estuvo cedido en el Girona FC, donde no terminó de brilla ni encontrar continuidad. El City pagó 18'5 millones de euros en enero de 2024 a River Plate para hacerse con el joven extremo, que todavía tiene 21 años. En LaLiga, Echeverri disputó 17 partidos anotando un gol y dando una asistencia.
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