Ya es oficial: el Girona ficha un segundo sustituto de Arnau Martínez tras su marcha al Valencia CF

El Girona FC ya tiene nuevo lateral derecho después de la marcha de Arnau Martínez al Valencia CF. El club catalán ha anunciado este lunes el fichaje de Mateu Morey, futbolista de 26 años que llega procedente del RCD Mallorca y que firma con la entidad de Montilivi hasta junio de 2028. Una incorporación con la que el Girona continúa reconstruyendo una demarcación que había tenido dueño durante las últimas temporadas.

Morey compartirá ahora el lateral derecho con Javi Boñar, incorporado recientemente desde el Atlético de Madrid. Los dos movimientos llegan después de una de las salidas más importantes del verano para el conjunto gironí: Arnau Martínez puso fin a su etapa en Montilivi para convertirse en nuevo jugador del Valencia CF, con el que firmó un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031.

El Valencia consiguió de esta manera cerrar una de sus principales prioridades en el mercado. Arnau había sido un futbolista fundamental en el Girona desde su debut en 2020 y abandonó el club después de alcanzar los 200 partidos oficiales entre Primera División, Segunda, Copa del Rey y Champions League. El acuerdo entre ambos clubes se cerró por cinco millones de euros fijos, uno más en variables y un 10% de una futura venta. Al demorar tanto la operación, Ron Gourlay se ha encontrado con un final de mercado a contrarreloj y muchos deberes por hacer.

Mateu Morey, el nuevo refuerzo para el lateral del Girona

Con Arnau ya instalado en Mestalla, el Girona se ha movido para cubrir su ausencia. Mateu Morey llega desde el Mallorca después de dos temporadas en el conjunto balear, con el que acumuló 38 partidos, y abre una nueva etapa de su carrera en Montilivi. La operación se ha cerrado por una cantidad reducida. El traspaso ronda los 150.000 euros fijos, a los que se añaden diferentes variables relacionadas con el rendimiento del futbolista, mientras que el Mallorca conserva un porcentaje de una futura venta. No sea que el jugador ofrezca el salto de calidad que no llegó a mostrar cuando el Borussia se lo llevó a Dortmund siendo un prácticamente un niño.

Mateu Morey y Arnau Martínez / SD

Su llegada aporta además experiencia a pesar de sus 26 años. Formado inicialmente en la cantera del Mallorca, Morey pasó posteriormente por las categorías inferiores del FC Barcelona, donde conquistó la UEFA Youth League 2017/18. También fue campeón de Europa sub-17 con España en 2017 antes de marcharse en 2019 al Borussia Dortmund, con el que llegó a competir en la Bundesliga y en la Champions League. En la 20/24, de hecho, llegó a disputar 24 partidos con el Borussia, siendo su mejor campaña en Alemania.

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Morey se convierte así en otra de las incorporaciones del nuevo proyecto del Girona y completa junto a Javi Boñar la respuesta del club a la salida de Arnau Martínez. La entidad catalana ya había avanzado en el fichaje del jugador del Atlético de Madrid prácticamente al mismo tiempo que terminaba de acordar el traspaso del ahora lateral valencianista. Vamos, prácticamente lo mismo que hicieron los de Mestalla con Arnau y Maffeo, llegando antes a la entidad el que se presuponía 'plan B'.