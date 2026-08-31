El Real Celta se lanza a por un ex del Sevilla para el centro del campo

El mercado de fichajes de verano 2026 se enfrenta a sus últimas 24 horas aiertos. Los equipos de LaLiga EA Sportsse apresuran en cerrar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas tras las tres primeras jornadas en Primera División. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso, sobre todo, para equipos con varias competiciones en liza.

El Real Celta de Vigo es uno de los equipos que más frentes abiertos tiene en este cierre del mercado. El conjunto de Claudio Giráldez volverá a disputar la Europa League y por ello quiere dar un salto de calidad en su plantilla para afrontar todas las competiciones con garantías. El equipo olívico ya ha cerrado las llegadas de: Driouech, Faye, Febas y Javi Galán. Sin embargo todavía falta un jugador para la medular, un perfil que llevan persiguiendo todo el verano, como ha sido el caso de André Almeida. El portugués sigue en el Valencia CF y el tiempo corre en contra del Celta, que probablemente tenga que cambiar su objetivo.

Así pues en las últimas horas FootMercado ha asegurado que el Celta ha abierto una opción en su carpeta para esa posición. Según explica el citado medio, el Celta es uno de los equipos que se ha interesado por la situación de Batista Mendy en las últimas horas.

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El futbolista estuvo cedido en el Sevilla FC por el Trabzonspor la pasada temporada. El conjunto de Nervión no efectuó la opción de compra y Mendy regresó a la Superliga turca. Ahora el Celta podría apostar por su experiencia en LaLiga a sus 26 años. Mendy disputó 27 partidos con el Sevilla en los que anotó un gol.