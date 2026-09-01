Otro bombazo del Dépor: Cierra el fichaje de una perla del Barça

El RC Deportivo de la Coruña regresa a LaLiga EA Sports varias temporadas después y por ello está preparando un proyecto solvente y que le permita mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Los coruñeses han hecho los deberes con celeridad y llegan al tramo final de la temporada, siendo uno de los animadores del mercado en LaLiga con permiso de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El equipo entrenado por Antonio Hidalgo vuelve a la Primera División con muchos jugadores interesantes como Yeremay, pero además con incorporaciones importantes. El Dépor ya ha cerrado las incorporaciones de hasta seis futbolistas y por todos ellos ha pagado traspaso. En esa cuota se encuentran; el veterano Pierre Emerick Aubameyang, el meta Leo Román, Jonathan Jensen, Lorenzo Amatucci, Teun Gijselhart, Adama Traoré, Angeliño y, en las últimas horas está encaminada la llegada de Giménez.. En total algo más de veinte millones en gasto de plantilla para un recién ascendido que tiene el proyecto muy claro.

Aunque el mercado está a pocas horas de bajar la persiana en Riazor continúan realizándo movimientos importantes. El Dépor está cerca de cerrar la llegada de Marc Casadó. El centrocampista del FC Barcelona se ha quedado sin sitio en la plantilla que dirige Hansi Flick con la llegada de Rodri Hernández.

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Casadó, de 22 años, disputó la pasada temporada 34 partidos y anotó un gol con el Barcelona. Casadó es un fichaje de lujo para un Dépor, que apunta alto.