El Brighton paga una millonada por el valenciano Chema Andrés

El cierre del mercado de fichajes de verano está siendo frenético. Si en LaLiga EA Sports hay muchos equipos apresurándose para cerrar las últimas incorporaciones en la Premier League ocurre lo mismo. Solo que allí juegan en otra liga a nivel económico y cualquier equipo todavía puede cerrar algun traspaso importante.

Es el caso del Brighton, que ha cerrado el fichaje de uno de los jugadores valencianos de moda en el fútbol europeo. El conjunto inglés ha llegado a un acuerdo por la incorporación de Chema Andrés. El Brighton pagará unos 23 millones de euros al Stuttgart por su contratación.

El central, de 21 años, da el salto desde la Bundesliga, donde ha brillado con luz propia y ha demostrado que está listo para el siguiente nivel. De hecho Chema Andrés fue fundamental en la histórica clasificación para la Champions League del Stuttgart. El centrocampista valenciano lideró el empate del VfB Stuttgart ante el Eintracht Frankfurt (2-2), un resultado que aseguró al conjunto alemán la cuarta posición de la Bundesliga y con ello la última plaza de acceso a la próxima edición de la Champions.

Formado en el Levante

Chema Andrés se crió en la escuela del Levante UD. En infantiles llamó la atención del Real Madrid y fichó por el club blanco coincidiendo con las 'prácticas' de entrenador de Xabi Alonso y recorriendo todas las categorías hasta llegar al Castilla. En 2024 se proclamó campeón de Europa junto al exvalencianista Yarek Gasirowski.

En enero de 2025 debutó en el primer equipo de la mano de Carlo Ancelotti en un partido de Copa del Rey. Después de dos años en el centro del campo del Castilla, el futbolista tomó la decisión de salir del club blanco en busca de protagonismo en el fútbol de élite. En 2026 ya es uno de los pilares de la selección española sub-21 y esta temporada ha sido una de las sensaciones de la Bundesliga.

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Chema Andrés recaló en el Stuttgart en el verano de 2025 por tres millones de euros, de los que el Madrid se quedó el 50% de sus derechos. En solo un año el centrocampista ha evolucionado notablemente, participando en 39 partidos, anotando cuator goles y dando una asistencia.