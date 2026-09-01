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Directo | El cierre del mercado de LaLiga EA Sports con todos los fichajes, en vivo y en directo online
Sigue las últimas operaciones de traspasos del verano en directo con SUPER
El mercado de fichajes de verano 2026 está a 24 horas de bajar la persiana. Los equipos de LaLiga EA Sports se afanan en cerrar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas después de analizar las tres primeras jornadas de la temporada. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso.
El Elche CF hace oficial la llegada del lateral Rubén Sánchez
El Elche ha hecho oficial este martes la llegada de Rubén Sánchez, incorporación que se cerró el pasado lunes por la noche como publicó INFORMACIÓN. El club franjiverde ha alcanzado un acuerdo por los servicios del futbolista con el Espanyol. Después de un largo verano con Rubén Sánchez como objetivo prioritario, el traspaso se ha cerrado por un total cercano al medio millón de euros. Tal y como ha ido contando este periódico a lo largo de agosto, el Elche y Rubén Sánchez tenían un principio de acuerdo desde hace varias semanas. El futbolista firma por las próximas tres temporadas y una opcional, es decir, hasta junio del 2029 con opción de ampliar hasta el 2030.
El lateral catalán contaba con otras propuestas, con el PAOK griego llegando a ofertar por él, pero siempre tuvo claro que recalar en el Martínez Valero era su principal opción. De esta manera, la dirección deportiva franjiverde cierra un fichaje que lleva siguiendo de cerca desde hace varios mercados. De hecho, ya fue una opción el pasado invierno tras el adiós de Álvaro Núñez, pero se terminó firmando a Buba Sangare.
Otro bombazo del Dépor: Cierra el fichaje de una perla del Barça
El RC Deportivo de la Coruña regresa a LaLiga EA Sports varias temporadas después y por ello está preparando un proyecto solvente y que le permita mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Los coruñeses han hecho los deberes con celeridad y llegan al tramo final de la temporada, siendo uno de los animadores del mercado en LaLiga con permiso de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Aunque el mercado está a pocas horas de bajar la persiana en Riazor continúan realizándo movimientos importantes. El Dépor está cerca de cerrar la llegada de Marc Casadó. El centrocampista del FC Barcelona se ha quedado sin sitio en la plantilla que dirige Hansi Flick con la llegada de Rodri Hernández.
Casadó, de 22 años, disputó la pasada temporada 34 partidos y anotó un gol con el Barcelona. Casadó es un fichaje de lujo para un Dépor, que apunta alto.
Un delantero que estuvo muy cerca del Valencia CF está a punto de unirse al Getafe
Iván Azón se marchó al Como 1907 durante el mercado invernal de la temporada 24/25. El club italiano pagó 2 millones de euros por el futbolista español, pero su experiencia en Italia no ha ido como a él le hubiera gustado. Azón nunca llegó a debutar con el Como 1907 en un partido oficial por problemas físicos. Formó parte de la plantilla durante la segunda parte de la temporada 24/25 y ese mismo verano se marchó cedido al Ipswich Town. Allí ha jugado durante la última campaña, en la que ha anotado 5 goles y 4 asistencias en 38 partidos de la Segunda División inglesa.
Mateu Alemany busca el último fichaje antes del cierre del mercado
Tras Jonathan David, que se someterá a las pertinentes pruebas médicas y físicas antes de unirse al club rojiblanco en forma de cesión y formar delantera con Julián Álvarez y Sorloth, se trabaja en la llegada de un lateral izquierdo. En las últimas horas de mercado, el director deportivo, Mateu Alemany, quiere cerrar a Hugo Bueno.
Los problemas de 'fair play' financiero de los rojiblancos les obligan a reinventarse para reforzar la plantilla a expensas de alguna salida. También está la opción de Jorge Salinas, pero el Racing de Santander no lo va a poner nada fácil, ya que pide por el lateral 16 millones de euros. Para ello, debería de haber alguna salida como la de Giménez o Thomas Lemar.
El gallego se fue muy joven a Inglaterra donde comenzó en el Wolves. Ha ido creciendo poco a poco en las categorías inferiores hasta dar el salto al primer equipo. En la temporada 24/25 estuvo cedido en el Feyenoord aunque sin ser titular indiscutible. Tras su vuelta se hizo un hueco en el once disputando la Premier League.
El joven del Manchester City que puede fichar por el Real Betis
El Real Betis está pendiente todavía de los últimos coletazos de esta ventana de traspasos que cierra este miércoles a medianoche. El equipo de Manuel Pellegrini afronta una temporada ilusionante con el regreso a la Champions League dos décadas después. El conjunto bético parece que estábien pertrachado en todas las demarcaciones, pero cualquier cosa puede pasar.
En ese sentido las últimas horas del mercado de fichajes en el Betis pasa por varios nombres. El eterno regreso de Dani Ceballos, que no se ha concretado, pero que ha cogido fuerza cara al límite de los traspasos. Respecto a las salidas, la figura de Pablo García es la gran incógnita en la plantilla verdiblanca.
Por este motivo el Betis maneja alternativas para reforzar la banda ofensiva en caso de que el canterano abandone la entidad. Según ha informado el reputado periodista, César Luis Merlos, los béticos han preguntado al Manchester City por una de sus jóvenes promesas.
El jugador en cuestión es Claudio Echeverri. El argentino cuenta con varios pretendientes además del Betis entre los que se encuentran el Benfica y River Plate. Echeverri la pasada temporada estuvo cedido en el Girona FC, donde no terminó de brilla ni encontrar continuidad. El City pagó 18'5 millones de euros en enero de 2024 a River Plate para hacerse con el joven extremo, que todavía tiene 21 años. En LaLiga, Echeverri disputó 17 partidos anotando un gol y dando una asistencia.
El extremo portugués que ha cerrado el Sevilla FC en este mercado de fichajes
El Sevilla FC es uno de los equipos de Primera División que está más pendiente del cierre del mercado. El equipo que dirige Luis García Plaza ha sido uno de los más activos tanto en entradas como en salidas. Precisamente estas últimas, por las que han ingresado una buena cantidad de dinero con el que paliar los problemas financieros, obligan al club de Nervión a mover ficha.
En las últimas horas del martes en Francia desvelaron un nuevo nombre para el ataque sevillista. Según informa el prestigioso L'Èquipe el Sevilla ha cerrado la cesión de por Félix Correia. Este extremo portugués del LOSC Lille aterrizaría en Nervión para reforzar las bandas en ataque.
Félix Correia, de 25 años, firmó por el Lille desde el Gil Vicente previo pago de siete millones de euros en el verano de 2025. La pasada temporada solo participó en dos partidos con el conjunto de la Ligue 1. Correia, internacional por Portugal en las categorías inferiores, tiene un valor de mercado de diez millones de euros según Transfermarkt.
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