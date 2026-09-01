Directo | El cierre del mercado de LaLiga EA Sports con todos los fichajes, en vivo y en directo online

El Elche CF hace oficial la llegada del lateral Rubén Sánchez

El Elche ha hecho oficial este martes la llegada de Rubén Sánchez, incorporación que se cerró el pasado lunes por la noche como publicó INFORMACIÓN. El club franjiverde ha alcanzado un acuerdo por los servicios del futbolista con el Espanyol. Después de un largo verano con Rubén Sánchez como objetivo prioritario, el traspaso se ha cerrado por un total cercano al medio millón de euros. Tal y como ha ido contando este periódico a lo largo de agosto, el Elche y Rubén Sánchez tenían un principio de acuerdo desde hace varias semanas. El futbolista firma por las próximas tres temporadas y una opcional, es decir, hasta junio del 2029 con opción de ampliar hasta el 2030.

El lateral catalán contaba con otras propuestas, con el PAOK griego llegando a ofertar por él, pero siempre tuvo claro que recalar en el Martínez Valero era su principal opción. De esta manera, la dirección deportiva franjiverde cierra un fichaje que lleva siguiendo de cerca desde hace varios mercados. De hecho, ya fue una opción el pasado invierno tras el adiós de Álvaro Núñez, pero se terminó firmando a Buba Sangare.