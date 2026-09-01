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Directo | El cierre del mercado de LaLiga EA Sports con todos los fichajes, en vivo y en directo online

Sigue las últimas operaciones de traspasos del verano en directo con SUPER

Harvey Elliott pasa las pruebas médicas con el Valencia CF

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Iván Carsí

Hugo Ferrer

Jaume Puig

El mercado de fichajes de verano 2026 está a 24 horas de bajar la persiana. Los equipos de LaLiga EA Sports se afanan en cerrar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas después de analizar las tres primeras jornadas de la temporada. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso.

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