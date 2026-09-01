Un delantero que estuvo muy cerca del Valencia CF está a punto de unirse al Getafe

Iván Azón se marchó al Como 1907 durante el mercado invernal de la temporada 24/25. El club italiano pagó 2 millones de euros por el futbolista español, pero su experiencia en Italia no ha ido como a él le hubiera gustado. Azón nunca llegó a debutar con el Como 1907 en un partido oficial por problemas físicos. Formó parte de la plantilla durante la segunda parte de la temporada 24/25 y ese mismo verano se marchó cedido al Ipswich Town. Allí ha jugado durante la última campaña, en la que ha anotado 5 goles y 4 asistencias en 38 partidos de la Segunda División inglesa.

Un viejo deseo del Valencia CF

Desde su última temporada en España con el Real Zaragoza, Azón ha sonado para el Valencia CF en varias ocasiones. La primera de ellas fue justo antes de llegar al Como 1907. Aquel invierno el club ‘che’ llegó a tener el acuerdo cerrado con el futbolista, pero finalmente acabó llegando Umar Sadiq para darle la vuelta a la mala temporada del Valencia. La segunda ocasión fue el verano pasado. Tras la vuelta de Sadiq a la Real Sociedad, el equipo de Carlos Corberán volvía a necesitar un delantero. El Valencia era la opción favorita de Azón, pero el futbolista acabó en Inglaterra.

Iván Azón celebra un gol con el Real Zaragoza / LaLiga

Durante los últimos años, además de para el Valencia, también ha sonado con fuerza para otros equipos españoles. El primero de ellos fue el CA Osasuna, que compitió con el Valencia por el fichaje del jugador en el mercado invernal hace dos temporadas. Unos meses más tarde también fue objetivo del Getafe CF, donde finalmente jugará durante esta temporada.

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Una opción más para Bordalás

Tras varios intentos durante los últimos mercados de fichajes, Iván Azón cumplirá su deseo de regresar a España. Según Di Marzio, la operación está cerrada y el futbolista aragonés jugará en el Coliseum durante esta temporada, aunque todavía no está confirmado si el Getafe dispondrá de una opción de compra. Tras la lesión de Uche y las posibles salidas de Borja Mayoral y Juanmi, la llegada de Azón amplía las opciones de Bordalás en la delantera a pocas horas de que termine el mercado de fichajes.