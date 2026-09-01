El Málaga logra el fichaje de un joven del Napoli

El final del mercado de fichajes está siendo frenético en LaLiga. En concreto las últimas horas han sido muy movidas en el Málaga CF, que ha cerrado la incorporación de tres futbolistas durante el último día de mercado. Además de una una salida de la plantilla malacitana.

El equipo boquerón regresa a Primera División y está poniendo toda la carne en el asador para reforzar el equipo de Juan Funes hasta el último minuto.

En este martes en el que acaba la ventana de traspasos de verano el Málaga ha conseguido cerrar la llegada de un centrocampista nivel europeo. El cuadro andaluz ha cerrado la contratación de Jens Cajuste desde el Napoli. El futbolista aterriza en el Estadio de la Rosaleda cedido por una temporada desde el cuadro partenopeo. Eso sí el equipo español tendrá una opción de compra de ocho millones de euros.

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El centrocampista sueco, de 27 años, estuvo cedido la pasada temporada en el Ipswich Town inglés con el que consiguió el ascenso a la Premier League. Cajuste, internacional por Suecia, disputó el curso anterior 31 partidos, anotando un gol y repartiendo una asistencia.