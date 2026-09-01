Lo que no se hace en dos meses, difícilmente se puede apañar en unas horas. Cierto que en el último día de mercado siempre se apura para tratar de cerrar operaciones pendientes de flecos. Nadie quiere quedarse colgado y por eso se terminan dando a torcer muchos brazos que parecen rígidos al principio de la negociación. Con todo esto, prácticamente todos los equipos de LaLiga están cerrando compras, cesiones o ventas de jugadores a pocas horas del cierre de mercado. A las 23:59 sonará la campana.

Así van las últimas operaciones del mercado de fichajes de LaLiga:

Osasuna pesca un extremo en Francia

A las malas noticias por el gran número de lesionados se les combate con buenos resultados y algunos fichajes. Ramis está cuajando un buen inicio de LaLiga con 7 de 9 puntos posibles y Braulio está trabajando para rematar la plantilla. Mientras sigue empeñado en Lizancos para el lateral y rastrea el mercado en busca de un central que pueda caer a banda izquierda, el director deportivo ha cerrado el fichaje de Romain del Castillo, que llega del Metz por un millón de euros más medio en variables.

Un delantero que estuvo muy cerca del Valencia CF está a punto de unirse al Getafe

Iván Azón quiere volver a jugar en España y llegará cedido desde el Como para reforzar la plantilla de Bordalás. El futbolista se marchó al Como 1907 durante el mercado invernal de la temporada 24/25. El club italiano pagó 2 millones de euros por el futbolista español, pero su experiencia en Italia no ha ido como a él le hubiera gustado. Azón nunca llegó a debutar con el Como 1907 en un partido oficial por problemas físicos. Formó parte de la plantilla durante la segunda parte de la temporada 24/25 y ese mismo verano se marchó cedido al Ipswich Town.

Iván Azón en la presente temporada. / Championship

¡Dépor y Sevilla quieren a Giménez!

El Deportivo no tiene excesivo límite salarial porque le pesa la operación salida, pero el club coruñés no se rinde ante la posibilidad de encontrar ese central zurdo que le redondee la plantilla. En el último día de mercado ha aparecido el nombre de José María Giménez, eterno central del Atlético de 31 años al que le buscan una salida. El Deportivo trabaja en su contratación, según apunta el periodista Mateo Moretto. El Sevilla es otro de los pretendientes para un futbolista con una alta ficha.

El Sevilla cierra dos fichajes

Las oficinas del Sevilla echan humo. Se avistaba un día movido en clave Sevilla y así lo está siendo: tras la incorporación de Stassin, Navarro ha cerrado la cesión de Félix Correia, que ya ha aterrizado en Sevilla junto a su nuevo compañero. El extremo portugués de 25 años se suma a la plantilla de García Plaza para la 26/27 con una opción de compra.

L’Equipe adelantó el pasado lunes que Lille y Sevilla negociaban las condiciones por un préstamo del atacante luso. Parece ser que todo se ha acelerado en las últimas horas y Correia será el jugador de banda que buscaba la dirección deportiva como refuerzo prioritario.

Petar Ratkov, con la Lazio / EFE

Petar Ratkov, al Levante UD: estas son las cifras del fichaje

El conjunto granota incorpora un delantero de un perfil distinto al que tiene actualmente. Lo hace en forma de cesión. Estas son las condiciones del acuerdo entre el Levante UD y la Lazio.

El Valencia se cansa del Celta y manda a Almeida al Racing de Santander

Corberán no cuenta con el portugués, pero la falta de mejora en su oferta por parte de los gallegos y el interés de los cántabros en una cesión, ha cambiado los planes de Ron Gourlay. Los norteños se hacen cargo de la ficha y además pagan una pequeña cantidad al Valencia CF.

Andre Almeida en un partido con el Valencia CF / EFE

Dos futbolistas inscritos hoy en LaLiga

Solo dos futbolistas han sido inscritos hoy en LaLiga. El primero, Dani Martin, que pasa a formar parte de la primera plantilla del Levante procedente del filial. El segundo, Adama Traoré. El Dépor por fin podrá contar con uno de sus flamantes fichajes, procedente del West Ham.

Movimientos en el Cádiz

El Real Betis cede a Gonzalo Petit al Cádiz. El uruguayo jugará en LaLiga Hypermotion durante la temporada 26/27. A su vez, el conjunto andaluz cede a Joaquín al Ceuta.

Peligro para el Elche

El Elche podría perder a uno de sus pilares a última hora. Asegura el periodista Matteo Moretto que el Fulham está en conversaciones avanzadas para fichar a David Affengruber, mientras el futbolista se ejercita con el cuadro ilicitano.

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¡Julián Álvarez se entrena mientras su futuro parece decidido!

La plantilla del Atlético de Madrid se ejercita en la ciudad deportiva en el último día de mercado. En el entrenamiento a las órdenes de Simeone se pudo ver a Julián Álvarez, mientras que Sorloth está lesionado y Giménez se ejercita en el gimnasio. El uruguayo podría recalar en el Sevilla. Tampoco ha entrenado junto a sus compañeros Lemar, en la rampa de salida junto a Carlos Martín y Obed Vargas.