El Racing se lleva a Almeida y pesca una perla del Betis

El mercado de fichajes de verano 2026 está a 24 horas de bajar la persiana. Los equipos de LaLiga EA Sports se afanan en cerrar las operaciones que tienen pendientes de cara a darle un último empujón a las plantillas después de analizar las tres primeras jornadas de la temporada. Todavía queda tiempo y una incorporación acertada a última hora puede cambiar el rumbo de todo el curso.

El Racing del Santander es uno de los equipos que más se está moviendo en el último día de mercado en Primera División. Primero el conjunto cántabo ha acordado la salida de Gustavo Puerta al Olympiacos. Tras esto los racinguistas ha cerrado la llegada de André Almeida, procedente del Valencia CF.

Sin embargo el Racing continúa reforzando su plantilla y después de hacer hueco va a hacer una inversión importante por una de las perlas del Real Betis. El conjunto cántabro va a pagar unos 5'5 millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos de Pablo García. El extremo estaba en la rampa de salida del conjunto bético, que también quiere vaciar la plantilla para acometer el anhelado regreso de Dani Ceballos.

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Pablo García ya sabe lo que es marcar esta temporada, puesto que hizo el tanto de la victoria del Betis en Mestalla en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports. El pasado curso, el joven extremo participó en 34 partidos y anotó nueve goles con tres asistencias.