Jota Jordi lanza la bomba sobre Julián Álvarez: "El Barça se lo ha prometido"

Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes protagonistas del Atlético de Madrid tras un verano marcado por su frustrado fichaje por el FC Barcelona. El delantero argentino quiso abandonar el conjunto rojiblanco para cumplir su deseo de vestir de azulgrana, pero el Atlético se negó a negociar y tuvo que quedarse en el Metropolitano.

Su inicio de temporada tampoco fue sencillo, ya que no llegó a tiempo para disputar el primer partido y, después de tener minutos ante el Villarreal, se perdió el siguiente encuentro por una indisposición. Con el mercado ya cerrado y su futuro decidido, Julián volvió a los entrenamientos y empezó a recuperar poco a poco el protagonismo dentro del equipo de Diego Simeone.

Ante el Athletic Club ya tuvo minutos y ayer dio un paso más al ser titular frente al Liverpool en Anfield, donde dio una asistencia a Marcos Llorente. Aunque la situación parece haberse normalizado, Jota Jordi aseguró en 'El Chiringuito' que la realidad sería muy diferente.

El colaborador considera que el futbolista está cumpliendo con sus obligaciones mientras espera una nueva oportunidad para hablar sobre su futuro: "Julián está comprometido con ser profesional para él mismo. Si alguien está intentando vender que Julián es del Atlético igual que el Cholo, que está feliz y que tiene muchas ganas, estáis equivocados".

De hecho, Jota Jordi fue muy claro al referirse a lo que puede ocurrir cuando llegue el mercado de invierno: "Os puedo asegurar que Julián tiene unas ganas de que llegue el 1 de enero y se vuelva a hablar de lo que se tiene que hablar". Según explicó, el delantero seguirá siendo un gran profesional con el Atlético hasta entonces, pero no habría cambiado su intención de salir.

El catalán también habló de la relación entre Julián y Simeone, que tampoco habría mejorado después de todo lo sucedido durante el verano: "Y si os pensáis que ahora la relación con Simeone es buena, estáis equivocados porque es la misma".

Jota Jordi sostiene que el Barcelona no habría renunciado al fichaje y que existe una promesa directa al jugador para volver a intentarlo en enero: "Hay una promesa del Barça directamente a Julián de que lo van a esperar el tiempo que haga falta y que a partir del 1 de enero volverán a ir a por él. Hay una promesa del Barça al Julián de que el 1 de enero empezamos otra vez".

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Tras estas declaraciones, Josep Pedrerol mostró su confianza en la versión de su compañero, reaccionando de forma contundente: "Pues yo le creo. Yo creo al Barça".

Fuente: Sport