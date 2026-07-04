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El Atlético de Madrid se interesa en Dani Ceballos

Los colchoneros se fijan en Dani Ceballos tras rescindir contrato con el Real Madrid

Real Betis y Ajax también interesados por el utreano

Dani Ceballos, el eterno deseo del Betis que espera volver a casa

Dani Ceballos, el eterno deseo del Betis que espera volver a casa

Hugo Ferrer

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Javier Pancho

Dani Ceballos está siendo el jugador que más está sonando en los últimos días en el mercado de fichajes. El Real Betis, el mejor postulado para llevarse al mediocentro, pero en las últimas horas, Atlético de Madrid y Ajax se han interesado, según Telemadrid.

Dani Ceballos controla un balón en un partido de esta temporada con el Real Madrid.

Dani Ceballos controla un balón en un partido de esta temporada con el Real Madrid. / EP

El Real Madrid anunció el pasado 26 de junio el acuerdo con el futbolista para rescindir el año de contrato que le quedaba con el club hasta el 30 de junio de 2027. La realidad es que el sevillano perdonó mucho dinero con el sueño de poder recalar en el conjunto verdiblanco. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini está reestructurando el mediocampo con la salida de Sergi Altimira, también quieren que salga Nelson Deossa. Se buscan dos fichajes más tras la incorporación de Facundo Bernal que viajará en las póximas horas a Sevilla y el día 7 de julio estará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El interés del Atlético de Madrid no es nuevo, ya que cuando vestía la camiseta blanca ya sonó en algún mercado para una posible salida. Con la renovación de Koke Resurreción, el Cholo Simeone busca un jugador con experiencia en encuentros importantes para la Liga y Champions League. Y, ahora, otro de los clubes interesados es el Ajax de Ámsterdam, futbolista muy del agrado de Michel, ex técnico de Girona. Sin duda serán unos meses frenéticos para Dani Ceballos y sus competidores.

El ex del Real Madrid, entre otros, ha estado siete temporadas en la capital de España en dos etapas, ya que estuvo cedido en el Arsenal dos campañas. En el conjunto madrileño participó en 215 partidos, anotó siete goles y dio dieciseis asistencias. En los gunners, dos tantos y cinco asistencias. Si el Real Betis consigue su fichaje, volvería a Sevilla nueve años después.

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