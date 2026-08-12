Limpieza en el vestuario del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid está teniendo un verano muy movido tanto por ventas como entradas. Una temporada que se antoja ilusionante en el club rojiblanco, pero todavía muchos temas por cerrar. En primer lugar, ya es oficial la marcha de Nahuel Molina a la Roma y Ruggeri si nada se tuerce se marchará con Unai Emery.

El lateral derecho, deja el equipo después de cuatro temporadas y ser indiscutible en el sistema de Simeone. El argentino se marcha tras disputar 145 partidos oficiales, en los que anotó 8 goles y 12 asistencias. La salida del jugador podría dejar en las arcas del club aproximadamente 17 millones de euros.

Y, ahora, el lateral izquierdo también queda tocado. Otro pilar fundamental para el técnico argentino que, a pesar de haber jugado solo una temporada en la capital, fue una pieza clave para su sistema. Si nada cambia pondrá rumbo al Aston Villa de la mano de un exvalencianista como Unai Emery.

Kareem Tunde pugando un balón con Ruggeri / LEVANTE UD

Fichajes y el problema de Julián Álvarez

Además, los fichajes siguen llegando (Hjulmand, Kang-In Lee y Grimaldo), pero todavía se esperan que lleguen nuevas incorporaciones. El problema llegó con las declaraciones de Julián Álvarez tras un encuentro con su selección en el Mundial que sentaron muy mal a los colchoneros y al club. Uno de los mejores jugadores abría las puertas para marcharse y buscar otro destino, pero desde la directiva le cerraron la puerta.

Noticias relacionadas

Kang-in Lee debua con el Atlético de Madrid. / X

Ventas

Este mercado veraniego han abandonado el club (Nicolás González, Clèment Lenglet, Antoine Griezmann, Nahuel Molina, Thiago Almada y la inminente salida de Matteo Ruggeri). Es decir, una revolución en la plantilla para la 26/27. El lateral italiano viajará hoy a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y físico pertinente, según Fabrizio Romano.