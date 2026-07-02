Nueva aventura en los banquillos para José Luis Oltra

José Luis Oltra regresa a Primera División de la mano del Deportivo Alavés. El técnico valenciano, que hasta hace unas semanas dirigía a la SD Huesca, llega a Mendizorroza como ayudante de Quique Sánchez Flores. El conjunto babazorro contrata experiencia para su cuerpo técnico tras conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports. Oltra afronta su cuarta aventura en la élite luego de haber estado al mando de Levante UD, CD Tenerife y RC Deportivo A Coruña.

Si bien su vuelta no pasa por ser el líder del cuadro vasco, en Vitoria se encomiendan a su dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos. Con su incorporación al Deportivo Alavés, José Luis Oltra buscará olvidar su último periplo como entrenador.

El valenciano tomó las riendas de la SD Huesca el pasado mes de marzo, pero con el barco a la deriva y el conjunto oscense sumergido de lleno en los puestos de descenso a Primera Federación. Al final, solo pudo sumar una victoria en El Alcoraz, que además pasó a un segundo plano por la agresión de Andrada a Jorge Pulido. No pudo evitar la pérdida de categoría del cuadro azulgrana, que cae del fútbol profesional por primera vez en los últimos once años.

José Luis Oltra / CD Eldense

Quique Sánchez Flores y José Luis Oltra, una relación que viene de lejos

No es la primera ocasión en la que el madrileño confía en José Luis Oltra. Quique Sánchez Flores, como ya hiciera en su etapa como entrenador del Sevilla FC, suma a su cuerpo técnico la veteranía del valenciano. La andadura por el Ramón Sánchez-Pizjuán duró apenas medio año, y se saldó con un decimocuarto puesto que no sirvió para prolongar su estadía en Nervión.

El Huesca da la bienvenida a José Luis Oltra como nuevo entrenador / SD Huesca

Paso al lado para mirar hacia adelante

A pesar de haber dirigido a más de quince clubes, se trata de la primera experiencia del extécnico granota en el País Vasco. José Luis Oltra coincidirá con el delantero exvalencianista Toni Martinez, uno de los máximos goleadores españoles de la temporada en Primera División.

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Quique Sánchez Flores debuta en Mendizorroza como técnico del Alavés. EFE / L. Rico / Lino Gonzalez / EFE

En caso de que el '9' no cambie de aires durante el mercado de fichajes, estará a las órdenes, no solo de un técnico con pasado che, sino también por un ayudante valenciano.