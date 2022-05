El futuro de Frenkie de Jong está en Barcelona... a menos que su salida abra la puerta a refuerzos importantes. Esa es la idea de Xavi Hernández, que no se plantea perderlo si no es para traer a una gran estrella a cambio. El centrocampista tiene muchas novias por Europa, pero el Barça no va a facilitar su salida por ahora.

El propio Xavi reconoció este miércoles que puede valorar una venta del neerlandés si liberar su ficha y recaudar una importante cifra de traspaso abre las puertas a mejorar la plantilla. El equipo culé está inmerso en un mercado de fichajes complicado, en el que pretende abordar muchas salidas y llegadas que no serán fáciles. Lewandowski y Bernardo Silva, en la agenda culé La más conocida de las dos llaves de salida de Frenkie es Robert Lewandowski. El polaco es el objeto de deseo del club desde hace meses y el Bayern quiere al neerlandés, por lo que podría haber un trueque entre los clubes. El acuerdo, además, tendría beneficios económicos adicionales para el equipo de la ciudad condal dada la diferencia de edad entre los futbolistas. El otro nombre que apunta Mundo Deportivo es el de Bernardo Silva. El centrocampista portugués gusta más que De Jong a Xavi y a su cuerpo técnico y podría ser la guinda al proyecto. Su fichaje es inabordable si el Barça no realiza una gran venta, pero el hecho de que quiera salir del Manchester City juega a favor de los intereses culés. Mateu Alemany habla sobre el futuro de Gavi y Neto