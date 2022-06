El Barça sigue inmerso en la reconstrucción de un equipo a la medida de lo que reclama Xavi Hernández. Mateu Alemany confía en darle a su técnico una plantilla para volver a pelear por grandes metas, pero también sabe que para ello no debe fallar con la joya de la corona y traerle a un gran delantero.

Desde hace meses el deseo en el Camp Nou es fichar a Robert Lewandowski, que tiene un pie fuera del Bayern de Múnich. Sin embargo, no hay garantías de que se pueda cerrar la contratación del polaco y por ese motivo hay alternativas sobre la mesa. Una de ellas es Romelu Lukaku, ariete belga del Chelsea.

La situación actual de Romelu Lukaku en el Chelsea

El regreso del belga a Stamford Bridge no ha sido lo que esperaba ninguna de las dos partes y eso puede precipitar una salida. Tras cambiar el Inter de Milán por el Chelsea hace un año a cambio de 113 millones de euros, Lukaku no ha terminado de encajar en el sistema de Thomas Tuchel, con quien tampoco mantiene una buena relación.

Dado que no tiene garantizada la titularidad con los 'blues', el delantero quiere volver a cambiar de aires. Una de las opciones es regresar al Inter, para lo cual estaría dispuesto a renunciar a la mitad de su sueldo según La Gazzetta dello Sport. Pese a ello sigue siendo una operación difícil y solo podría salir en calidad de cedido. Ese mismo método es el que pretende emplear el Barcelona, que sabe que no lo tendrá fácil pero gozaría de importantes opciones si el equipo neroazzurro no se lo lleva.

Lukaku podría sacar a Lewandowski del Bayern

La figura de Romelu Lukaku no solo ha entrado en escena como posible fichaje culé: su papel como revulsivo del mercado también puede beneficiar al Barça. Otro de los equipos que lo tienen en su agenda es el Bayern de Múnich, equipo donde actualmente milita Lewandowski. El fichaje del belga por el cuadro bávaro facilitaría la salida del polaco al conjunto catalán.

De este modo, el Barça se ve inmerso en un triángulo amoroso con Lukaku como gran protagonista. Si el Barça le ficha, Xavi dispondrá de un gran delantero. Si no cristaliza la contratación, una salida del belga al Bayern pondría en bandeja la llegada de Lewandowski, que sigue siendo el preferido. Mateu Alemany deshoja la margarita sabiendo que en ambos casos saldría beneficiado.