Robert Lewandowski se está cansando. Quiere irse del Bayern de Múnich y el destino que más le seduce es el FC Barcelona, pero no va a esperar eternamente. Con el paso de las semanas el polaco se está impacientando porque no hay avances y ha decidido poner una fecha límite para que la operación no se estanque.

El Barça está reformando íntegramente su plantilla y está dispuesto a hacer un esfuerzo importante por la joya de la corona: un delantero de clase mundial. Otras opciones como Lukaku o Icardi se están disipando y Gabriel Jesús prefiere ir al Real Madrid, por lo que el interés en Lewandowski es claro. Lewandowski, Lukaku y el Bayern: el triángulo amoroso del Barça La fecha límite que Robert Lewandowski impone al FC Barcelona El ariete polaco ha sido tajante al fijar hasta cuándo escuchará al Barça. Según informa el medio alemán Sport1, el plazo es de un mes y la fecha límite es el 8 de julio. Ese es el día que empieza la pretemporada del Bayern y el delantero no quiere seguir en el conjunto bávaro ese día. Lewandowski ya ha sido tajante al decir que su etapa en Múnich ha terminado y no se le pasa por la cabeza volver. De este modo, Joan Laporta y Mateu Alemany han recibido el mensaje y saben que deben pisar el acelerador. Si no se cierra la contratación del mayor objeto de deseo de Xavi el proyecto quedará muy condicionado y hay cierto temor a encadenar otro año fallido. Ahora el reto es alcanzar un buen acuerdo económico, ya que los criterios de los dos clubes aún son distantes. Lewandowski: El dinero que ya le ha pedido el Bayern al Barça para cerrar el fichaje