El posible fichaje de Raphinha por el Barça ser tambalea. Sigue siendo el gran objetivo para reemplazar a Dembélé, pero el dinero para ficharlo no llega y su llegada es cada vez más complicada. El futbolista sigue en el mercado y van saliendo rivales exigentes.

El atacante siempre ha sido conocedor de la situación económica del cuadro culé y a pesar de eso ha mantenido la predisposición a recalar en el Camp Nou. Sin embargo, la paciencia tiene unos límites y Raphinha ya desconfía de que realmente vaya a haber una oferta que satisfaga las pretensiones del Leeds United para traspasarlo.

El Arsenal se entromete de lleno en el fichaje de Raphinha

Lo cierto es que las oficinas del Leeds van a recibir pronto una buena oferta por el jugador, pero no procederá del Barça. Según el diario As el Arsenal, con mucho más potencial económico, va a ofrecer 50 millones de libras, lo que equivale a cerca de 58 millones de euros. Una cifra con la que el equipo culé no puede competir hoy por hoy.

Salvo un giro de los acontecimientos que podría surgir de la venta de Frenkie de Jong, a Joan Laporta y Mateu Alemany se les escapará un futbolista por el que llevan meses suspirando. Un duro golpe a la planificación deportiva que solo se solucionaría con la llegada de otros objetivos ambiciosos como Lewandowski, Bernardo Silva o Koundé.