Ousmane Dembélé estuvo muy cerca de no prolongar su contrato en el Barça. Su futuro estuvo en el aire durante mucho tiempo y, entre sus opciones, aparecía de manera destacada la del PSG.

Ahora, tras renovar como blaugrana hasta 2024, Luis Campos ha explicado el motivo de no firmar a Dembélé. "No le firmamos porque es un extremo y nosotros jugamos con otro sistema. Me gusta mucho Dembélé, es bueno, pero teníamos otros planes", aseguró el director deportivo del Paris Saint-Germain en una entrevista concedida a RMC.

Lo cierto, sin embargo, es que los contactos entre ambas partes se produjeron con Leonardo en el cargo, antes de la llegada de Campos, que quería apostar por Mbappé y Neymar, con “una posición preferencial en el extremo izquierdo, como Dembélé" y no iban a "romper el puzzle".