El FC Barcelona echa a rodar con dos nuevos fichajes
Los azulgranes volverán este lunes 13 de julio con las pruebas médicas y físicas
El entrenador alemán seguirá al mando con cinco amistosos a la vista y el posible aplazamiento de la primera jornada
El Barcelona volverá a vestirse de corto para la pretemporada 26/27 el lunes 13 de julio a las 9:00 horas con las respectivas pruebas médicas y físicas, pero con muchas ausencias. El equipo está citado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las revisiones y el martes comenzar los entrenamientos con muchos jugadores de la cantera.
Varios jugadores disfrutan de sus días de descanso tras disputar el Mundial y hasta diez más siguen inmersos en el campeonato para las semifinales. Entre los futbolistas que sí estarán presentes, en principio, son: Szczesny, Balde, Gerard Martín, Christensen, Marc Bernal, Héctor Font, Ter Stegen, Marc Casadó y Roony. Alguno de ellos con opciones de marcharse en este mercado veraniego. También acudirá Fermín López, aunque sigue recuperándose de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El técnico recurrirá a futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil A.
Hansi Flick inicia su tercera temporada al frente del club con fichajes ya cerrados que ilusionan mucho a la afición. El primero fue Anthony Gordon por 70 millones de euros más 10 en variables y han cerrado a Adeyemi del Borussia Dortmund por 22 millones más otros 7. Dos jugadores que subirán el nivel para competir por todos los títulos y, sobre todo, para conseguir esa ansiada Champions League.
Aplazamiento primera jornada
Como le sucede a muchos equipos, el Barcelona podrá solicitar el aplazamiento del primer encuentro de Liga el fin de semana del 15 y 16 de agosto. En este caso ante el Athletic Club quE también tiene el mismo problema con Laporte y Unai Simón que jugarán la semifinal ante Francia. Y , por tanto, hasta cinco partidos pasarían a jugarse el miércoles 25, jueves 26 o viernes 27 de agosto. Valencia CF-Real Betis, FC Barcelona-Athletic Club, Real Madrid-Real Sociedad, Atlético de Madrid-Málaga CF y RC Celta-At. Osasuna.
Son los clubes los que ahora tienen la potestad para solicitar a la Liga el aplazamiento de sus encuentros. Aunque se tenga a un jugador como le suceden a muchos equipos también se puede solicitar, el Valencia uno de los perjudicados.
Amistosos
El Barcelona ya ha cerrado cinco amistosos para preparar la pretemporada antes de comenzar la temporada que todo hace indicar que será la tercera semana de agosto ante el Eche en el Martínez Valero.
El primero será ante el CE Europa de la primera rfef, el 24 de julio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La segunda cita ya en Inglaterra, ante el Birmingham City el 30 de julio y el 3 de agosto contra Preston North End. Después, viajará hasta Italia. Los azulgranas jugarán un triangular el 8 de agosto contra el Udinese y el Nottingham Forest. Para acabar el 19 de agosto disputando el Trofeu Joan Gamper, aunque todavía siun rival confirmado.
- Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo
- Valencia Basket ata a una joya del baloncesto español: Mario Saint-Supéry firma hasta 2030
- Desbloqueada la operación salida del Valencia CF: Santamaría al PAOK, caso cerrado
- Meunier, eliminado del Mundial: la hora de cerrar el lateral derecho del Valencia CF
- Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso
- Posible aplazamiento del Valencia - Betis, pendiente del último partido de cuartos del Mundial: Argentina - Suiza
- Cenk Özkacar, el siguiente en la operación salida del Valencia CF
- Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket