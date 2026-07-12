El FC Barcelona echa a rodar con dos nuevos fichajes

El Barcelona volverá a vestirse de corto para la pretemporada 26/27 el lunes 13 de julio a las 9:00 horas con las respectivas pruebas médicas y físicas, pero con muchas ausencias. El equipo está citado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las revisiones y el martes comenzar los entrenamientos con muchos jugadores de la cantera.

Carlos Corberan, head coach of Valencia CF, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Varios jugadores disfrutan de sus días de descanso tras disputar el Mundial y hasta diez más siguen inmersos en el campeonato para las semifinales. Entre los futbolistas que sí estarán presentes, en principio, son: Szczesny, Balde, Gerard Martín, Christensen, Marc Bernal, Héctor Font, Ter Stegen, Marc Casadó y Roony. Alguno de ellos con opciones de marcharse en este mercado veraniego. También acudirá Fermín López, aunque sigue recuperándose de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El técnico recurrirá a futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil A.

Hansi Flick inicia su tercera temporada al frente del club con fichajes ya cerrados que ilusionan mucho a la afición. El primero fue Anthony Gordon por 70 millones de euros más 10 en variables y han cerrado a Adeyemi del Borussia Dortmund por 22 millones más otros 7. Dos jugadores que subirán el nivel para competir por todos los títulos y, sobre todo, para conseguir esa ansiada Champions League.

Aplazamiento primera jornada

Como le sucede a muchos equipos, el Barcelona podrá solicitar el aplazamiento del primer encuentro de Liga el fin de semana del 15 y 16 de agosto. En este caso ante el Athletic Club quE también tiene el mismo problema con Laporte y Unai Simón que jugarán la semifinal ante Francia. Y , por tanto, hasta cinco partidos pasarían a jugarse el miércoles 25, jueves 26 o viernes 27 de agosto. Valencia CF-Real Betis, FC Barcelona-Athletic Club, Real Madrid-Real Sociedad, Atlético de Madrid-Málaga CF y RC Celta-At. Osasuna.

Son los clubes los que ahora tienen la potestad para solicitar a la Liga el aplazamiento de sus encuentros. Aunque se tenga a un jugador como le suceden a muchos equipos también se puede solicitar, el Valencia uno de los perjudicados.

Amistosos

El Barcelona ya ha cerrado cinco amistosos para preparar la pretemporada antes de comenzar la temporada que todo hace indicar que será la tercera semana de agosto ante el Eche en el Martínez Valero.

Noticias relacionadas

El primero será ante el CE Europa de la primera rfef, el 24 de julio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La segunda cita ya en Inglaterra, ante el Birmingham City el 30 de julio y el 3 de agosto contra Preston North End. Después, viajará hasta Italia. Los azulgranas jugarán un triangular el 8 de agosto contra el Udinese y el Nottingham Forest. Para acabar el 19 de agosto disputando el Trofeu Joan Gamper, aunque todavía siun rival confirmado.