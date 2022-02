Uno de esos talentos que ha hecho carrera fuera de España y que ha obtenido más reconocimiento fuera que en casa es Luis Alberto. Tras varias cesiones sin demasiado éxito, en agosto de 2016, el gaditano puso rumbo a Roma para recalar en las filas de la Lazio. En sus 6 temporadas en Italia ha sido un fijo en las alineaciones de los entrenadores que han ido pasando por el banquillo de la Lazio. Sin embargo, tras un conflicto con el club el pasado verano, y no concordar en exceso con Mauricio Sarri, esta temporada el español ha visto reducidos sus minutos de juego.

En una charla informal en Twitch con Jijantes FC, el centrocampista ha manifestado su deseo de volver a España: "Tengo muchas ganas de volver y a ver si puede ser prontito, porque si quiero volver a un equipo de España es para estar yo bien físicamente y para disfrutar bien de la experiencia".

Sus mejores momentos en el fútbol

Luis Alberto tiene claro cuál fue el sitio en el que más disfrutó: "Siempre digo, el único lugar donde siempre me he sentido bien ha sido Barcelona. Disfruté de todo, en mi trabajo diario. En el Deportivo, en el Lazio, en el Liverpool, la presión es diferente. Allí disfruté viviendo el fútbol. Todos los días. Lo único es que cuando llegué también vino Neymar, realmente no había ninguna posibilidad".