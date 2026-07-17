Acuerdo entre Levante UD y Atlético de Madrid por Julio Díaz

El Levante sigue confeccionando la plantilla para la temporada 26/27 y cierra su tercera incorporación tras Enzo Bardeli y Aïssa Mandi. Según Mateo Moretto, ambos equipos han llegado a un acuerdo para que Julio Díaz se convierta en jugador levantinista y ya intercambian documentos. El lateral firma hasta 2030 y adquiere el 50% de los derechos del jugador por 1,5 millones de euros.

Julio Díaz calentando / Instagram Julio Díaz

Con tal solo 21 años, se crió en la cantera del Atlético de Madrid y esta temporada ha debutado con el primer equipo. Ha disputado cuatro encuentros dejando buenas sensaciones y ha levantado el interés de clubes de primera como el Levante.

El último partido que jugó fue ante el Valencia con esa victoria para los del Cholo Simeone por 0-2. Pero el partido más destacado fue ante el Sevilla tras disputar 86 minutos, dar una asisencia y siendo uno de los juagdores más destacados.

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Ahora, Luis Castro ya puede contar con Julio Díaz para el lateral zurdo una de las posiciones que se tenían que reforzar, ya que Manu ánchez finalizaba cesión y Diego Pampín no ha renovado.