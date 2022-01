El Atlético de Madrid ya trabaja en la búsqueda de un recambio para Kieran Trippier, que en los próximos días será nuevo jugador del Newcastle United. Mehmet Zeki Celik tiene muchas opciones para ser su sustituto en el Wanda Metropolitano según informa el diario AS.

Celik es un lateral derecho turco de 24 años que está teniendo una progresión meteórica desde su llegada en 2018 al fútbol francés. El año pasado fue indiscutible en el sorprendente asalto del Lille al título de la Ligue 1, en el que además aportó tres goles y tres asistencias. Esa faceta ofensiva le hace encajar muy bien en los planes del Cholo Simeone.

El también titular con la selección de Turquía termina contrato en 2023, una circunstancia que pretende aprovechar el Atlético para rebajar su precio. El medio citado apunta que el traspaso puede cerrarse en poco más de diez millones de euros, una cifra algo inferior a la que ingresará el equipo madrileño por Trippier.

Ya fue pretendido en verano

No se trata de un interés nuevo, pues Celik ya estuvo en la órbita colchonera en verano. El Atlético, además, no es el único equipo español que ha seguido los pasos del otomano en los últimos meses: un asiduo de pescar en Francia como Monchi ya barajó su nombre para el Sevilla.

Aunque Zeki Celik es la principal opción, el Atlético de Madrid baraja otros nombres para el lateral derecho. Entre ellos destacan dos que ya saben lo que es jugar en LaLiga Santander, Nélson Semedo, actual jugador del Wolverhampton, y Pedro Porro, que milita en el Sporting de Portugal cedido por el Manchester City.