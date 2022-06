Es uno de los protagonistas del Real Betis que ha conquistado la Copa del Rey, pero puede salir. Sergio Canales va a escuchar ofertas porque no está convencido con su futuro ante la próxima llegada de Luiz Henrique. El ex de Racing, Real Madrid, Valencia y Real Sociedad quiere, ante todo, minutos y protagonismo.

El cántabro es muy polivalente y se adapta a diferentes posiciones del centro del campo. Sin embargo, Pellegrini prioriza otro perfil para los extremos y solo lo emplea por el centro, lo que le reduce las opciones de jugar. Su reflexión, según Estadio Deportivo, es que si cambia de aires puede tener un rol más importante y ser más polivalente.

Así quedan las opciones de salir de Canales

Que el centrocampista quiera salir no significa que vaya a ser fácil sacarlo del Benito Villamarín. El Betis le renovó hace pocos meses hasta 2026 y sigue contando con él aunque no vaya a ser tan protagonista. No parece que ningún club de LaLiga esté en disposición de abordar esta incorporación, por lo que su destino podría estar en la Premier League.

El Betis, por su parte, se va a gastar nueve millones más variables en Luiz Henrique y sus cuentas agradecerían una buena venta. No saldrá a cualquier precio, pero el club no se cerrará en banda a venderlo dado que ese es el deseo de un Canales que este año no va a ser tan imprescindible. En su lugar, además, podría volver Dani Ceballos.