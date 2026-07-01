El conjunto verdiblanco tiene atado a Facundo Bernal para el mediocentro
El Real Betis se ha empezado a mover en el mercado y tras la salida de Sergi Altimira al Sporting de Lisboa, Manu Fajardo ya tiene a su hombre, Facundo Bernal
Javier Pancho
Según informa el diario Marca, el conjunto verdiblanco abonará al Fluminense por Facundo Bernal 9,5 millones de euros, impuestos incluidos, por el 100% de sus derechos. Además, el club brasileño se queda con el 5% de la plusvalía de una futura venta.
El joven futbolista llega a Heliópolis sin ocupar plaza extracomunitaria y con tan solo 22 años ya había estado en el radar del Betis la temporada pasada. Debutó en el Defensor Sporting para en 2023 dar el salto a uno de los equipos más importantes de Brasil, el Fluminense. En la 2022/2023 tuvo una rotura de ligamento cruzado que lo dejó apartado de los terrenos de juego 294 días.
Posibles fichajes en el mediocampo
El centrocampista puede jugar de pivote o más adelantado sin llegar a ser mediapunta para cubrir la salida de Sergi Altimira. No será la única incorporación en esa zona y es que se prevé la vuelta de Dani Ceballos tras rescindir contrato con el Real Madrid y, además, Sofyan Amrabat que estuvo cedido la pasada campaña y que milita en el Fenerbahçe. Además, la posición del lateral izquierdo y la delantera deben ser reforzadas tras la salida de Bakambu y Ricardo Rodríguez.
El equipo de la palmera ha tenido que vender antes del 30 de junio para cuadrar cuentas y ya ha conseguido 18,5 millones más variables por Altimira, pero sin cumplir el objetivo de conseguir 30 millones en total. Faltan los últimos flecos para que el uruguayo con pasaporte italiano recale en el equipo de Manuel Pellegrini para confección la plantilla.
Una temporada apasionante porque el club volverá a estar en la máxima competición Europa 21 años después. Para ello, la dirección deportiva deberá moverse muy bien para conseguir talento joven con futbolistas contrastados como: Isco Alarcón, Pablo Fornals, Marc Bartra, etc.
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