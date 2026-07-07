El deseo de Isco Alarcón para la nueva temporada

Están siendo unos meses muy complicados para el mediocentro, que la temporada pasada tan solo disputó 9 partidos por una lesión que lo dejó en el dique seco durante casi 5 meses tras un golpe con su compañero Amrabat.

Hoy ha reaparecido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol junto al resto de sus compañeros que estaban citados este martes para comenzar la pretemporada 26/27. Tras pasar las pruebas médicas y físicas ha comparecido en la televisión del club como uno de los capitanes del equipo para dar comienzo a una nueva campaña. Una de las más ilusionante porque la institución volverá a la máxima competición europea 21 años después. “Ojalá podamos disfruta mucho esta temporada, tengo muchas ganas ha comentado”, ha comentado.

Isco y Rodrigo Riquelme / INSTAGRAM: Realbetis

Y es que cuando se confirmó que el Betis volvía a la Champions League, al malagueño se le vio emocionado tras conseguir uno de los mayores éxitos en los últimos años del club. La realidad que el jugador tiene un problema importante, ya que tras ser operado no ha vuelto a estar en plenas condiciones.

Lesiones la temporada pasada

La primera piedra en el camino fue en agosto, cuando tuvo que salir por lesión en un encuentro de pretemporada ante el Málaga en una acción con Larrubia. Sufrió una fractura de peroné acompañada de una lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho.

La segunda, fue en una acción fortuita con su propio compañero Amrabat en el partido de Europa League ante el Utrecht. El futbolista fue sometido a una artroscopia para recuperarse de la lesión. A partir de este día, Isco no ha podido dejar de sentir molestias e incluso la campaña pasada confesó que estaba jugando con filtraciones para no sentir dolor.

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Habrá que esperar para ver si esas molestias cesan o tiene que jugar toda la temporada sin estar a su máximo nivel.