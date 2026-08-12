Objetivo del Real Betis: el delantero

El Real Betis sigue moviéndose en el mercado para fichar a un delantero que compita con el Cucho Hernández, pero la realidad es que no está siendo fácil. Han sonado (Troy Parrott, Ivanovic ya en el Lens, Fábio Silva o Kévin Denkey). Ninguno avanzado por la dirección deportiva, que van dando pasos firmes para no equivocarse, pero que urge antes del comienzo de temporada y se antoja complicado. Ahora, aparece Jovan Milosevic de 21 años.

Milosevic / Stuttgart

Manu Fajardo, director deportivo, sigue trabajando para confeccionar la plantilla y que Manuel Pellegrini pueda contar con los máximos jugadores antes del inicio de la temporada.

Sin embargo, el mercado sigue moviéndose y aparecen nuevos nombres, como el que llega desde Alemania. Se trata de Jovan Milosevic, delantero del Stuttgart al que el Betis sigue la pista como a otros muchos, según ha desvelado Dennis Bayer.

El jugador está valorado entre seis y nueve millones de euros, es decir, está entre el barámetro que maneja el conjunto de Heliópolis y podría mandar una oferta a su club alemán. Además, se quiere cerrar a Dani Ceballos para que vuelva al club de sus amores nueve años después y que rescindió contrato con el Real Madrid el pasado 26 de junio.

Trayectoria

Milosevic fue fichado en 2023 por el Stuttgart con apenas 18 años tras pagar 1,2 millones a la Vojvodina. Después ha estado cedido en el Saint Gallen, Partizán y Werder Bremen, esta última en el pasado mercado. Su mayor rendimiento se dio en Belgrado, donde hizo 19 goles.

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Con el Stuttgart apenas ha jugado seis partidos hace tres temporadas y apunta de nuevo a salir. Con tan solo 21 años tiene un gran futuro, pero todavía no ha gozado de confianza.