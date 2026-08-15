Nuevo guiño de Dani Ceballos al Real Betis

Dani Ceballos sigue trabajando en solitario a expensas de que el Real Betis pueda hacerle un hueco, ya que actualmente, tiene problemas en el límite salarial. El objetivo de ambas partes es que el utrerano acabe vistiendo la camiseta verdiblanca la temporada que viene. El mediocentro está utilizando sus redes sociales para mandar continuos guiños al club de sus amores, pero este último ha sido el más impactante.

post de dani ceballos / Dani Ceballos

"Un día me preguntaron que era lo más loco que había hecho por ahora y respondí. Esperar", compartió en su cuenta de Instagram Dani Ceballos. El futbolista sigue trabajando en solitario desde el pasado 26 de junio tras rescindir contrato con el Real Madrid y, ahora, esperando una respuesta desde Heliópolis.

Una historia que no tiene fin

El ex del Real Madrid, siempre ha mostrado su intención de volver al club que dejó hace 9 años y, ahora, más que nunca, podría volver a su casa. La realidad es que las cosas no están siendo fáciles por varios motivos.

Dani Ceballos, durante el Real Madrid - Manchester City de liguilla de Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu / Real Madrid

En primer lugar, el problema que tiene el club con el límite salrial que no le permite incorporar a un jugador de esa talla. Dani Ceballos al haber abandonado conjunto blanco y perdonando un año de contrato, no quiere "perder" mucho dinero, ya que en el Real Madrid percibía aproximadamemente 10 millones de euros brutos al año. Por lo tanto, el jugador pide un salario importante más una prima de fichaje.

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Por otro lado, desde la dirección deportiva están enfocados en cerradas primero al delantero que es lo que más urge en este momento. Manuel Pellegrini solo cuenta en plantilla con un referente arriba, Cucho Hernández. Entonces, se trabaja a destajo para cerrar esa posición. Después, la intención es que ambas partes se sienten para llegar al mismo puerto y que pueda vestir la temporada que viene la camiseta del Betis.