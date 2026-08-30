La última bala del Real Betis por Dani Ceballos

El tiempo corre en contra de la dirección deportiva del Real Betis que todavía tiene mucho trabajo por hacer después de la manita que le endosó el Levante ayer en el Ciutat de València. Las posibles salidas (Gonzalo Petit, Iker Losada y Pablo García) y las entradas (Dani Ceballo y un posible pivote). El utreano es la primera opción, pero antes deberán hacerle hueco para su retorno 9 años después.

Dani Ceballos controla un balón frente a un rival en el Real Madrid - Betis. / LAP

La realidad es que Ceballos se ha impuesto en la carrera por llegar al club verdiblanco, ya que Amrabat ha firmado finalmente por el Ajax. A Manuel Pellegrini le gustaba porque lo tuvo la temorada pasada y no necesitaba adaptación, pero se marcha a Holanda y firma por las próximas dos temporadas. Y eso que Amrabat consiguió este sábado lo que el Betis le pedía para poder intentar ficharlo. El marroquí logró rescindir su contrato con el Fenerbahce.

La última bala verdiblanca

Dani Ceballos está haciendo un gran esfuerzo por recalar en el equipo de sus amores, pero ahora es el Betis el que tiene que conseguir encajarlo en el límite salarial, algo que no será nada sencillo. Primero, dar salida a los descartes y, después, buscar la manera de que afecte lo menos posible a la viabilidad del club, ya que es un futbolista con un alto salario.

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Dani Ceballos, durante el Real Madrid - Manchester City de liguilla de Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu / Real Madrid

Desde el 26 de junio que se desvinculó del Real Madrid ha estado entrenando en solitario, pero mandando constantemente mensajes por sus redes sociales al club y afición. Una historia que viene de muchos años, un tira y afloja que parece que, por fin, para bien o para mal, está a punto de terminar.