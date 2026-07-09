Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

Oficial: Óscar Mingueza al Crystal Palace

El ex del Celta de Vigo quedaba libre tras no renovar

El lateral firma hasta 2030 con los ´Eagles´

Oscar Mingueza está a punto de irse a la Premier

Oscar Mingueza está a punto de irse a la Premier

Álvaro Escrig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Pancho

Óscar Mingueza ha decidido no renovar con el Celta de Vigo y, finalmente, se marcha al Crystal Palace, equipo que ganó la temporada pasada la Conference League ante el Rayo Vallecano 1-0. Tras cuatro temporadas a los mandos de Girádez, el catalán deja la disciplina para comenzar una nueva andadura en Inglaterra. Firma hasta 2030 y jugará la próxima campaña en Europa League.

HMy86ZWW4AAPBmI

Óscar Mingueza al Crystal Palace / Instagram Crystal Palace

El lateral de 27 años, ya había sido relacionado con otros clubes durante el mercado de invierno, pero permaneció en el Celta. Ha terminado decantándose a la Premier League en uno de los equipos revelación tras conseguir su tercer título en la historia. El jugador se despidió por sus redes sociales: "He intentado dar siempre lo mejor de mi y con la máxima ilusión para defender este escudo".

Tras sus cuatro temporadas y siendo indiscutible, llegó a jugar un total de 147 partidos. A pesar de ser lateral, anotó siete goles y dio quince asistencias, pero uno de los mayores logros fue devolver al equipo a competición europea.

Ahora, llega al club de Selhurst Park para competir por un puesto en el carril diestro con una de las grandes revelaciones del Mundial como es el colombiano Daniel Muñoz. Tras caer el penaltis, ha dejado muy buenas sensaciones y tendrá un compañero que le pondrá las cosas muy difíciles y también a Pierre Sage, nuevo técnico. El ex del Lens, usa un sistema de tres central y eso puede abrirle una puerta para jugar en esa demarcación.

Noticias relacionadas

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor unirme al Crystal Palace”, afirma Mingueza tras su fichaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents