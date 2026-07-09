Oficial: Óscar Mingueza al Crystal Palace

Óscar Mingueza ha decidido no renovar con el Celta de Vigo y, finalmente, se marcha al Crystal Palace, equipo que ganó la temporada pasada la Conference League ante el Rayo Vallecano 1-0. Tras cuatro temporadas a los mandos de Girádez, el catalán deja la disciplina para comenzar una nueva andadura en Inglaterra. Firma hasta 2030 y jugará la próxima campaña en Europa League.

Óscar Mingueza al Crystal Palace / Instagram Crystal Palace

El lateral de 27 años, ya había sido relacionado con otros clubes durante el mercado de invierno, pero permaneció en el Celta. Ha terminado decantándose a la Premier League en uno de los equipos revelación tras conseguir su tercer título en la historia. El jugador se despidió por sus redes sociales: "He intentado dar siempre lo mejor de mi y con la máxima ilusión para defender este escudo".

Tras sus cuatro temporadas y siendo indiscutible, llegó a jugar un total de 147 partidos. A pesar de ser lateral, anotó siete goles y dio quince asistencias, pero uno de los mayores logros fue devolver al equipo a competición europea.

Ahora, llega al club de Selhurst Park para competir por un puesto en el carril diestro con una de las grandes revelaciones del Mundial como es el colombiano Daniel Muñoz. Tras caer el penaltis, ha dejado muy buenas sensaciones y tendrá un compañero que le pondrá las cosas muy difíciles y también a Pierre Sage, nuevo técnico. El ex del Lens, usa un sistema de tres central y eso puede abrirle una puerta para jugar en esa demarcación.

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“Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor unirme al Crystal Palace”, afirma Mingueza tras su fichaje.