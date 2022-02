Dusan Vlahovic fue ofrecido al Real Madrid y Florentino rechazó su fichaje. La Fiorentina sabía que no podría retenerlo más allá del pasado mercado de invierno, pero intentó por todos los medios que no recalara en un rival de la Serie A como la Juventus. Los esfuerzos fueron infructuosos porque el club blanco no quiere desviar la atención de su objetivo prioritario: Kilian Mbappé.

La Cadena SER asegura que el Madrid fue el primer equipo al que el equipo viola ofreció al delantero. El serbio había manifestado en numerosas ocasiones su intención de dar el salto a un equipo de primer nivel europeo y desde ese momento en Florencia trabajaron para que no fuese un conjunto italiano. Algo que esperaban conseguir por las necesidades que tiene el Madrid de reforzarse. El motivo es Mbappé Florentino Pérez no se vio seducido por Vlahovic. No porque le parezca un mal jugador, sino porque el objetivo es reforzar esa posición con Mbappé el próximo verano. Por ese motivo, el ariete balcánico no encajaba en una delantera con el todavía jugador del PSG y Karim Benzema. Mbappé frena los ánimos del madridismo El eje central del proyecto madridista para la próxima temporada pasa, por tanto, por el atacante francés. El futbolista tiene predisposición, pero aún no hay nada cerrado y en el Bernabéu mantienen la prudencia. Por otro lado, a pesar de que Mbappé queda libre el próximo 30 de junio, la operación es muy compleja en lo económico debido a su salario y a las importantes primas de fichaje que deberá acometer la entidad de la capital.