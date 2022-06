Monchi es uno de los directores deportivos más afamados del fútbol español y el prestigio no se gana por casualidad. Este mercado es todo un reto para el Sevilla porque ya ha perdido a Diego Carlos y muy pronto se irá Koundé, pero la defensa no es el único dolor de cabeza. También lo es la delantera.

La idea en Nervión es incorporar a un extremo y un delantero centro, aunque primero debe salir Luuk de Jong para hacer huevo al nueve que llegue. Aquí surgen los roces con Julen Lopetegui, porque su criterio es diferente. El técnico vasco insiste en fichar a Lucas Boyé, del Elche, pero Monchi no va a hacerle caso.

El precio de Gio Simeone, uno de los inconvenientes

Según informa Estadio Deportivo, el favorito de Monchi es Gio Simeone, hijo del Cholo. El delantero, que va a cumplir 27 años, ha alcanzado un gran estado de forma en la Serie A. Durante algunos años le faltó estabilidad, pero la ha encontrado en el Hellas Verona.

El argentino estaba cedido en el equipo del Véneto con opción de compra. El club lo ha adquirido en propiedad por un total de 12 millones y medio, pero no para quedárselo sino para venderlo más caro. En concreto, la intención es obtener entre 18 y 20 'kilos' por el traspaso.

El Sevilla todavía no ha trasladado una oferta a la entidad transaplina, pero Monchi y el entorno del futbolista ya están dejándose querer mutuamente. A Gio le hace ilusión seguir los pasos de su padre, aunque esto no implique ser leyenda en Madrid. "Sabéis lo que siento por el Atlético, pero me gusta mucho el Sevilla de siempre", confesó hace años en una entrevista en El Larguero.