El Sevilla FC a por una temporada de nuevo complicada

El Sevilla ha arrancado este sábado 4 de julio la pretemporada 26/27 con las pertinentes pruebas médicas y físicas. Los nuevos fichajes como Guridi, Juan Iglesias y Sangante, ya se han dejado ver por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Además, Kike Salas, Agoumé, Castrín, Marcao, Carmona, Isaac Romero, Juanlu o Alfon, han estado.

También canteranos como Nico Guillén y Miguel Sierra. El ex del Deportivo Alavés, Luis García Plaza es el entrenador que sigue al mando del conjunto nervionense.

Este domingo seguirán los controles médicos en la plantilla, dividida por grupos. Los que tardarán en incorporarse son los mundialistas, Rubén Vargas y Djibril Sow que siguen compitiendo con Suiza.

Todo ello de cara a la esperada sesión de entrenamiento que tendrá lugar el lunes por la mañana. El entrenador madrileño iniciará su primera pretemporada introduciendo dobles sesiones desde el primer día. Para que el equipo llegue lo mejor posible a la primera cita de Liga ante el Rayo Vallecano el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

Juan Iglesías pruebas médicas / Sevilla FC

Amistosos

El primer encuentro llegará el sábado 11 de julio a las 21:00 horas ante el Juventud Torremolinos, de Primera RFEF. Una prueba que se celebra en el Estadio Jesús Navas a puerta cerrada. Tras ello, el segundo amistoso será ante el KS Cracocovia en Polonia el domingo 19 de julio a las 16:00 horas en el 120º de su aniversario.

En la tercera semana de pretemporada, el conjunto sevillista tendrá una doble cita ante rivales de segunda división de la Liga española. En primer lugar, se medirá el jueves 23 de julio al Córdoba en el Estadio Nuevo Arcángel, con motivo del IV Trofeo Puertas de Córdoba, a las 21:00 horas. El domingo 26 de julio, recibirá a la AD Ceuta en el Estadio Jesús Navas a las 21:00 horas.

El equipo viajará hasta Paises Bajos para finalizar su pretemporada ante del comienzo de temporada para jugar ante dos equipos de la Eredivise. El viernes 31 julio los de Nervión se desplazarán hasa Nimega, para medirse al NEC Nijmegen a las 19:00 horas. Mientras que el domingo 2 de agosto le tocará enfrentarse ante el Utrecht a las 14:30 horas.

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Por último, la expedición viajará hasta Alemania, donde se medirá el sábado 8 de agosto, a las 15:30 horas al Bayern Leverkusen.