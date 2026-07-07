El Sevilla le abre la puerta a Nianzou

Los de Nervión y el central francés han llegado por fin al mismo puerto, para que Tanguy Nianzou salga por fin y que comience a buscarse nuevo equipo. El jugador no ha iniciado la pretemporada con el resto de sus compañeros a los mandos de Luis García Plaza con permiso del club. Se encuentra en Francia resolviendo su futuro que tras cuatro terroríficas años, parece que su periplo en la ciudad de Sevilla está finalizando.

Tanguy Nianzou en un partido del Sevilla esta temporada. / Europa Press

Tal es la necesidad que hay dentro de la dirección deportiva que casi obligada su salida para mejorar el límite salarial de la plantilla. Si alcanza un acuerdo con otro equipo, el jugador galo se marcharía con la carta de libertad para que la entidad se ahorre el año de contrato que le queda.

La realidad que ha sido uno de los últimos fracasos deportivos por lo que ha conllevado económicamente y en lo deportivo en las últimas temporadas. El impacto de su salario asciende a más de 8 millones de euros.

Por otro lado, queda que pueda pasar el exhaustivo reconocimiento médico que tras sus reiteradas lesiones será un tema importante en el que el Sevilla cruzará los dedos.

El francés a sus 24 años, ha estado cuatro temporadas en el conjunto blanquirrojo de la mano de Monchi que apostó por él, abonando al Bayern de Munich 16 millones por el 75% de su pase. Solo jugando 62 partidos, anotando tres goles en su primea temporada, pero después su rendimiento fue decayendo. Ha tenido once lesiones todas musculares que le han lastrado en toda su estancia en el club.

Además, cuando ha sido titular ha estado con poca confianza dejando dudas y con fallos importantes que ha hecho que poco a poco vaya perdiendo confianza.