Nianzou pasa las pruebas médicas con el Lille

Después de casi una semana en Francia con permiso del club, Tanguy Nianzu ha superado el exhaustivo reconocimiento médico y físico, algo que de primeras se antojaba complicado. Ha tenido once lesiones todas musculares que le han lastrado en toda su estancia en el equipo rojiblanco. Además, ha disputado 63 encuentros en nada más y nada menos que cuatros temporadas. Un fichaje que fue de Monchi, se ha concertido en desastroso.

Nianzou entrenando / Instagram Sevilla FC

Tal es la necesidad que hay dentro de la dirección deportivo, que se le daría la carta de libertad, ya que todavía que queda un año de contrato. El impacto de su salario asciende a más de 8 millones de euros.

Además, el conjunto norteño quieren analizar al detalle los informes médicos antes de comprometerse con el futbolista e incorpolarlo en el equipo. Desde Sevilla, esperan que esta situación se resuelva rápido con el objetivo de desprenderse del jugador cuanto antes.

Por otro lado, el conjunto hispalense tiene más problemas. Ha apartado del equipo y, por tanto, están entrenando individualmente, Joan Jordán, Fábio Cardoso, Federico Gattoni y Rafa Mir. A todos ellos se les busca una salida para poder incorporar a futbolistas que puedan aportar a los de Nervión.

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Lesionados

El Sevilla lleva una semana de entrenamiento y siguen las malas noticias. Hay dos jugadores que ya están lesionados. El primero, Marcao, sufre un edema muscular en su cuádriceps derecho. El segundo, Castrín, que se encuentra en su proceso de tratamiento de la pubalgia que se le detectó en los primeros días de trabajo.