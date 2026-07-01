Rafa Marín volverá al Nápoles tras su andadura en el Villarreal

El Nápoles recupera a Rafa Marín tras una temporada irregular en el Villarreal. El andaluz no llegó a ser en ningún momento una pieza indiscutible para Marcelino en la zaga. El equipo italiano tendrá de vuelta al lateral con la posibilidad de darle galones la próxima temporada.

Rafa Marín en su presentación con el Villarreal / Villarreal CF

El defensa ha publicado en sus redes sociales que deja el club agradeciendo a sus compañeros y afición lo vivido este año. Además, reconociendo la importancia de su paso por el club.

“Hay lugares que dejan huella para siempre y Villarreal será uno de ellos. Aquí he cumplido uno de los mayores sueños que tenía desde niño: debutar en la Champions League”.

Rafa Marín llegó al club el pasdo verano cedido del Nápoles con el objetivo de suplir las bajas de Kambwala y Logan Costa. La temporada no fue del todo mala, disputó 23 encuentros en Liga, cinco en Champions y tres en Copa del Rey.

Noticias relacionadas

Sin embargo, ante la elevada cantidad que debería pagar el Villarreal por su traspaso, han decidido declinar la opción de compra por el central. Y es que además, ya han recuperado a todos sus efectivos para la próxima temporada.